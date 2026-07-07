El Mercedes-Benz Stadium, un escenario de grandes eventos y con un recuerdo feliz para la Selección argentina

La última vez que la Albiceleste jugó en este escenario fue el 20 de junio de 2024, durante la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos. Aquella noche, el campeón del mundo debutó con una sólida victoria por 2-0 frente a Canadá gracias a los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, iniciando el camino que terminaría con la conquista del bicampeonato continental.

Inaugurado en 2017 tras una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, el Mercedes-Benz Stadium es uno de los recintos deportivos más modernos del mundo. Con capacidad para 71.000 espectadores —ampliable hasta 75.000 para grandes eventos—, reemplazó al histórico Georgia Dome y se convirtió en la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS.

Uno de sus grandes atractivos es su innovador techo retráctil, formado por ocho paneles triangulares que se abren y cierran en apenas 12 minutos con un diseño inspirado en el diafragma de una cámara fotográfica. Además, cuenta con el imponente Halo Board, una pantalla LED circular de 360 grados suspendida del techo que rodea todo el campo de juego y ofrece una experiencia única para los espectadores.

El estadio también se destaca por su compromiso con el medio ambiente, ya que fue el primer escenario deportivo profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platinum por sus estándares de sustentabilidad.