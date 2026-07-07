Así llega Egipto: el rival de Argentina en octavos de final de la Copa del Mundo 2026

El equipo dirigido por Hossam Hassan se clasificó como segundo del Grupo G, donde mostró una gran solidez. En su debut igualó frente a Bélgica 1-1, luego superó 3-1 a Nueva Zelanda y finalmente volvió a empatar, esta vez con Irán 1-1, y selló el pase a la fase eliminatoria

En los dieciseisavos de final, Egipto volvió a demostrar su fortaleza competitiva. Tras igualar 1-1 con Australia en los 120 minutos de juego, se impuso por 4-2 en la definición por penales y consiguió una clasificación histórica que lo depositó por primera vez en los octavos de final bajo el actual formato de la Copa del Mundo.



Aunque vive uno de los mejores momentos de su historia, la tradición mundialista de Egipto es mucho más acotada que la de otras selecciones. El conjunto africano disputa en 2026 su cuarta Copa del Mundo y anteriormente había participado en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018. En Qatar 2022 no logró clasificarse.

Su mejor actuación continúa siendo la alcanzada en Italia 1934. Aquella edición tuvo un formato muy particular, ya que comenzó directamente con los cruces eliminatorios, sin fase de grupos, al igual que ocurrió únicamente en Francia 1938. Por ese motivo, el primer partido de Egipto en un Mundial fue, al mismo tiempo, un encuentro de eliminación directa.

En el plano individual, Mohamed Salah ostenta el honor de ser el máximo goleador de Egipto en la historia de los Mundiales, con tres tantos.