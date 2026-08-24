Las Leonas enfrentarán a Australia en las semifinales del Mundial de hockey

Las Leonas empataron con Bélgica, quedando como primeras del grupo. El jueves a 15.30 (hora de la Argentina) jugarán ante Australia.
Deportes24/08/2026

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Las Leonas cerraron la segunda fase del Mundial de Hockey 2026 con un empate 0-0 ante Bélgica. Las dirigidas por Fernando Ferrara empataron sin goles ante las europeas y se clasificaron a semifinales como primeras en su grupo, por lo que se medirán ante Australia.

Tras haber goleado a España 3-0, las argentinas igualaron ante Bélgica y de esta manera evitaron el cruce en la próxima instancia ante Países Bajos, la máxima candidata al título.

De esta manera, el jueves a 15.30 (hora de la Argentina) jugarán ante Australia en las semifinales del Mundial de Hockey en Wavre (Bélgica).

La Argentina llegó a esta fase como líder de su grupo con siete puntos. Además, el equipo albiceleste arrastró tres puntos para esta ronda tras su triunfo agónico ante Alemania en la primera instancia.

Las australianas quedaron en segundo lugar del grupo E que compartían con Países Bajos. La otra semifinal será entre Bélgica y Países Bajos, los dos anfitriones del torneo.

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