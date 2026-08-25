Central Norte se prepara para recibir a Morón con tres bajas

El Cuervo enfrentará este miércoles a Deportivo Morón en el estadio Padre Martearena, por la fecha 21, que estaba pendiente, de la Primera Nacional. Maximiliano Manduca prepara su equipo para un partido clave, con tres bajas confirmadas: Calderón, Pedro Sanz y Maximiliano Rivero, quien estaría desgarrado.
Deportes25/08/2026

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Central Norte ya tiene todo listo para afrontar una nueva fecha de la Primera Nacional. Este miércoles, el conjunto salteño recibirá a Deportivo Morón en el estadio Padre Martearena, por la fecha 21 del campeonato.

El partido será una nueva prueba para el equipo, que tendrá como entrenador a Maximiliano Manduca, quien trabaja en la preparación del equipo y en la búsqueda de los mejores nombres para afrontar un compromiso importante.

Tres bajas para recibir al Gallo

De cara al encuentro ante Morón, Central Norte tendrá tres bajas.

El entrenador no podrá contar con Calderón ni Pedro Sanz, mientras que tampoco estará Maximiliano Rivero, quien sufrió una lesión muscular y estaría atravesando un desgarro.

La ausencia de Rivero obliga a Manduca a realizar una modificación en el equipo y buscar una alternativa para cubrir un sector importante del campo.

Un partido importante en el Martearena

Central Norte sabe que necesita sumar y que cada partido tiene un peso especial en esta etapa de la Primera Nacional.

Con Maximiliano Manduca al frente, el Cuervo buscará hacerse fuerte como local y conseguir ante Morón tres puntos que le permitan recuperar confianza y afrontar con mayor tranquilidad lo que viene.

El duelo ante El Gallo se disputará este miércoles en el Padre Martearena, donde Central Norte intentará volver a festejar ante su gente.

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