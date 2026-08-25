Valentina Raposo, 100 veces Leona: La salteña va por otra página histórica en el Mundial

Hay números que simplemente se escriben en una estadística y hay otros que cuentan una historia. 100 partidos con Las Leonas, con apenas 23 años, es de esos que explican una carrera extraordinaria.

Y la protagonista es salteña.

Valentina Raposo alcanzó el centenar de partidos oficiales con la Selección Argentina en el empate 0-0 frente a Bélgica, por la segunda fase del Mundial de Hockey 2026. La defensora surgida de Popeye fue titular y recibió, antes del encuentro, un reconocimiento especial por parte de la Federación Internacional de Hockey (FIH).

La escena tuvo un significado especial. Raposo llegó a una cifra reservada para las grandes protagonistas del seleccionado argentino y lo hizo en plena Copa del Mundo, mientras Las Leonas buscaban quedarse con el primer puesto de su grupo.

De Salta al mundo, 100 veces con la camiseta argentina

Raposo debutó con Las Leonas en 2021, cuando tenía apenas 18 años. Desde entonces, construyó una carrera impresionante: disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —realizados en 2021—, donde Argentina obtuvo la medalla de plata, y volvió a subir al podio en París 2024, con una medalla de bronce. También disputó el Mundial de 2022, donde Las Leonas fueron subcampeonas.

Ahora, en su segundo Mundial, la salteña acaba de alcanzar los 100 partidos internacionales y sigue siendo una pieza importante del equipo de Fernando Ferrara.

Un recorrido que dimensiona todavía más la marca: 23 años, dos Juegos Olímpicos, dos medallas olímpicas, dos Mundiales y 100 partidos con Las Leonas.

La FIH tampoco dejó pasar el momento y homenajeó a Raposo por alcanzar el centenar de presentaciones con la camiseta argentina.

El empate que las puso primeras

La fiesta de Raposo tuvo además otro motivo para celebrar.

Las Leonas igualaron 0-0 ante Bélgica, terminaron primeras del Grupo F con 7 puntos y mantuvieron el invicto en el Mundial. El empate fue suficiente para evitar a Países Bajos en semifinales y continuar la competencia en Bélgica.

Fue un partido complicado, especialmente en el último cuarto, cuando Bélgica generó una fuerte presión y dispuso de siete córners cortos. Allí apareció la solidez defensiva argentina y, especialmente, la arquera Cristina “la China” Cosentino para mantener el arco en cero.

Pero para Salta, el resultado quedó en segundo plano frente a una imagen que ya forma parte de la historia: Valentina Raposo llegando a los 100 partidos con Las Leonas.

Ahora, Australia

El próximo capítulo será todavía más importante.

Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves 27 de agosto desde las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, por un lugar en la final del Mundial. Argentina llega invicta y buscará meterse nuevamente en la definición del torneo.

La salteña que empezó jugando al hockey en Popeye, que llegó a Las Leonas con apenas 18 años y que ayer escribió el número 100 en su historia con la camiseta argentina, ahora va por otra página grande.

100 partidos ya son historia. Pero para Raposo, parece que recién es el comienzo.