Condenaron a la banda que usaba el "cuento del dinero encontrado" para desvalijar a sus víctimas

Dos hombres fueron condenados a un año y seis meses de prisión efectiva por integrar una banda que cometía estafas y robos mediante una maniobra conocida como el "cuento del dinero encontrado". La investigación permitió vincularlos con al menos siete hechos ocurridos entre septiembre de 2025 y abril de 2026, la mayoría en inmediaciones del Monumento 20 de Febrero.

La causa fue impulsada por el fiscal penal Esteban Martearena y se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado. En la audiencia, el juez Ignacio Colombo homologó el convenio luego de que ambos acusados confesaran su participación en los delitos de robo simple y estafa.

Según la investigación, los delincuentes actuaban de manera organizada. Uno dejaba caer un bolso que aparentaba contener una importante suma de dinero, otro fingía encontrarlo y convencía a la víctima de repartir el supuesto hallazgo. En ese momento aparecía un tercer integrante, quien decía ser el dueño del dinero y pedía revisar las pertenencias de todos. Aprovechando la confusión, sustraían celulares, dinero en efectivo e incluso una computadora portátil antes de escapar.

Las denuncias se registraron principalmente en la zona del Monumento 20 de Febrero, la avenida Sarmiento y el Hospital Materno Infantil. Gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otras tareas investigativas, los sospechosos fueron identificados y finalmente condenados por la Justicia.