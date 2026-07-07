Espert declara hoy en la causa vinculada a Fred Machado

José Luis Espert deberá presentarse este martes ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para prestar declaración indagatoria en una causa que lo investiga por presunto lavado de activos. La citación fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez y está prevista para las 10:30.

La investigación se centra en una transferencia de US$200.000 que el exlegislador recibió en una cuenta bancaria de Estados Unidos. El dinero fue enviado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., señalada como una de las empresas utilizadas por una red vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, detenido en Texas tras declararse culpable por lavado de activos y fraude.

Según la causa, Espert justificó esos fondos con un contrato de asesoramiento para la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no existen pruebas suficientes de que esos servicios hayan sido prestados y sospecha que la firma habría sido utilizada para simular operaciones.

En el expediente también están imputados Mariano Alejandro Cosentino y la sociedad Varianza S.A., creada por Espert junto a su esposa. El exdiputado siempre negó haber participado en maniobras de lavado y aseguró que el origen del dinero era legal.

Con información de Noticias Argentinas