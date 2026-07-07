Buscan una familia para una adolescente salteña de 17 años: lanzaron una convocatoria nacional

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) de Salta lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia para una adolescente de 17 años, con el objetivo de que pueda transitar esta etapa de su vida en un entorno de afecto, contención y acompañamiento.

Según informó el Poder Judicial, la joven se caracteriza por ser responsable, autónoma e independiente, mantiene un excelente desempeño escolar y cursa el tercer año del nivel secundario.

Además, disfruta de las actividades artísticas y practica deportes como natación y atletismo, disciplinas que forman parte de su desarrollo personal y social.

Actualmente también asiste a un espacio de psicoterapia, donde trabaja herramientas para afrontar los desafíos de la vida adulta y favorecer su integración a un nuevo grupo familiar.

La convocatoria está dirigida a personas solas, parejas o familias de cualquier punto del país que puedan ofrecerle un ambiente estable, respetando su historia de vida y promoviendo su autonomía progresiva.

Los interesados en obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos al teléfono (0387) 425-8026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected].

Quienes deseen inscribirse deberán completar la ficha disponible en el sitio web del Poder Judicial de Salta y enviarla por correo electrónico. En el caso de postulantes que residan fuera de la provincia, el proceso de evaluación se realizará en conjunto con el registro de adopción correspondiente a su jurisdicción.