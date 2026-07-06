Perpetua en Orán: dos hermanos condenados por el brutal crimen del puestero decapitado

Dos hermanos fueron condenados a prisión perpetua por el brutal homicidio de un puestero rural ocurrido en la zona norte de la provincia de Salta. En el mismo fallo judicial, un tercer imputado fue absuelto por el beneficio de la duda y recuperó la libertad de manera inmediata.

La decisión fue tomada por los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, quienes integraron el tribunal que llevó adelante el juicio. La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, había solicitado la pena máxima para los tres acusados, acusados de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Los condenados, identificados como los hermanos Víctor y Gonzalo Salvatierra, fueron hallados responsables del crimen ocurrido el 1 de octubre de 2022. La víctima fue Pablo César Almaraz, un puestero rural de 41 años, cuyo cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta nacional 34, entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa.

Con la resolución judicial, el tribunal ordenó que los condenados sean alojados en la Unidad Carcelaria 3 de Orán y que sean incorporados al Banco de Datos Genéticos. El caso cerró con un fallo de alta gravedad penal, mientras que la defensa del tercer imputado logró su absolución tras la valoración de la prueba presentada durante el debate.