Una declaración complica a Jesica Cirio y reaviva la investigación por el video de los dólares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó este lunes un nuevo capítulo. Una declaración incorporada al expediente llevó a la Justicia a realizar una inspección ocular en la vivienda de la modelo, ubicada en el barrio porteño de Palermo, ante la posibilidad de que allí se haya grabado el video en el que aparecen varios fajos de dólares.

La medida fue impulsada luego de que una de las testigos del allanamiento afirmara que reconoció el vestidor de la propiedad como el lugar donde se registró el video que se viralizó semanas atrás. Según consta en el acta del procedimiento, la mujer también indicó que durante el operativo se encontraron tres cajas fuertes, dos armas, municiones, monedas de oro y plata, además de dos bolsitas con una sustancia que aparentaba ser droga.

Sin embargo, la declaración de esa testigo contrasta con la de otros tres participantes del allanamiento. Todos coincidieron en que el vestidor que aparece en las imágenes no se corresponde con la vivienda de Martín Insaurralde en el country Fincas San Vicente, al señalar que el ambiente observado en el video es más angosto y no presenta las mismas características que el inmueble inspeccionado.

Con estos nuevos testimonios, la Justicia busca determinar con precisión dónde fue filmado el video, un dato que podría modificar el rumbo de la causa. La inspección ocular realizada este lunes apunta justamente a establecer si las imágenes fueron registradas en la casa de Cirio, una prueba que podría tener un peso clave en la investigación.

Con información de Agencia Noticias Argentinas