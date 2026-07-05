Controles gratuitos para prevenir cáncer de mama y cuello uterino en el norte

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios en el municipio de Hipólito de Yrigoyen y Santa Victoria Este, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías y Papanicolaou gratuitas.

Las jornadas previstas son:

6, 7 y 8 - Hipólito de Yrigoyen (mamografías y PAP solo el 8)

13,14,15,16 y 17 – Santa Victoria Este (mamografías)

Así lo informó la Subsecretaría de Medicina Social, destacando que la atención se realizará en el hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen. Los turnos 30 se otorgarán por la ventanilla y la atención se realizará de 10 a 14, el lunes. Mientras que, el martes y miércoles de 9 a 14.

Se ofrecerá la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.

Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad.

Requisitos para estudios oncológicos

Mamografías (cupos limitados)

Presentar DNI.

Mujeres mayores de 40 años.

No encontrarse en período de lactancia.

Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

Control ginecológico – PAP (cupos limitados)