Colombia y Suiza buscan los cuartos y podrían cruzarse con Argentina en el camino al título

El conjunto colombiano, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, llega en un gran momento y con la ilusión de seguir haciendo historia. En la fase de grupos terminó como líder del Grupo K tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo e igualar sin goles frente a Portugal.



En los dieciseisavos de final, los sudamericanos ratificaron su buen presente con una sólida victoria por 1-0 sobre Ghana, gracias al gol de Jhon Arias. Si consiguen un nuevo triunfo, alcanzarán por segunda vez los cuartos de final de una Copa del Mundo, instancia a la que solo llegaron en Brasil 2014, cuando fueron eliminados por el seleccionado anfitrión.



Del otro lado estará una Suiza que fue creciendo partido tras partido. Luego de un discreto debut con empate 1-1 frente a Qatar, el conjunto europeo goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró la fase de grupos con una valiosa victoria por 2-1 sobre Canadá, uno de los organizadores del certamen.



Los dirigidos por Murat Yakin mantuvieron ese nivel en la ronda anterior, donde superaron con autoridad por 2-0 a Argelia para meterse entre los 16 mejores del torneo.



Ahora, Suiza intentará dar un nuevo paso y volver a instalarse en los cuartos de final de un Mundial, una instancia que no alcanza desde hace 72 años.



El vencedor del duelo de Vancouver quedará a la espera de lo que ocurra entre Argentina y Egipto. Si el vigente campeón del mundo consigue la clasificación, ambos se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.