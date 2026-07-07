Arruabarrena pidió reforzar cuatro puestos y Boca acelera en el mercado de pases

A pocos días de su reestreno oficial como entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena ya dejó en claro cuáles son las prioridades para reforzar el plantel. Luego de los amistosos de pretemporada frente a Defensa y Justicia, el "Vasco" le comunicó a la dirigencia que todavía considera necesario incorporar futbolistas en cuatro puestos clave.

Si bien Boca ya cerró la llegada de Lozano, tiene muy avanzada la incorporación de Montero y continúa negociando el regreso de Sebastián Villa, el cuerpo técnico entiende que aún faltan piezas para afrontar el segundo semestre.

La principal urgencia está en la defensa. El Xeneize intentó contratar a Jhohan Romaña, pero San Lorenzo rechazó la oferta y el colombiano tiene todo encaminado para continuar su carrera en León de México. Ante ese panorama, el Consejo de Fútbol ya trabaja en otras alternativas, tanto del fútbol argentino como del exterior.

En la mitad de la cancha, Arruabarrena también pretende un volante de jerarquía y buen manejo de pelota que pueda complementarse con Leandro Paredes. Aunque la búsqueda está en marcha, la dirigencia no tiene pensado apresurar una contratación y prioriza encontrar un jugador que realmente eleve el nivel del equipo.

El ataque es otro de los sectores a reforzar. Tras la salida de Edinson Cavani, Boca busca un centrodelantero con poder de gol para ocupar el puesto de referencia ofensiva. En paralelo, las negociaciones por el regreso de Sebastián Villa siguen abiertas y el club intentará destrabarlas durante los próximos días.

Con el debut en los 16avos de final de la Copa Argentina cada vez más cerca, Arruabarrena espera que los nuevos refuerzos puedan incorporarse cuanto antes para llegar con un plantel más competitivo al inicio de la competencia.