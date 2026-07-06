España le ganó en la agonía a Portugal y avanzó a cuartos

La Roja se impuso por 1-0 sobre los lusos gracias a un gol de Merino sobre la hora y avanzó a la próxima ronda. Cristiano se despide de los mundiales.
Deportes06/07/2026

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En un partido parejo, sin muchas llegadas pero de ida y vuelta, España se quedó con un agónico triunfo sobre Portugal y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. 

Con un gol de Mikel Merino sobre el final, la Roja se impuso por 1-0 en Dallas, terminó el sueño del combinado luso, sentenció el 'último baile' de Cristiano Ronaldo y se metió en la próxima ronda, donde se medirá con el ganador de Estados Unidos contra Bélgica.

TyC

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