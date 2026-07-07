Bélgica aplastó a la Estados Unidos de Pochettino

Bélgica dio el golpe en los octavos de final del Mundial al vencer con autoridad 4-1 a Estados Unidos en el Lumen Field de Seattle y clasificarse a los cuartos de final, donde tendrá un duro cruce frente a España.

La previa del encuentro estuvo atravesada por la controversia en torno a Folarin Balogun, luego de que trascendieran versiones sobre gestiones para que la FIFA levantara una sanción que le permitiera disputar el partido. Sin embargo, una vez que la pelota empezó a rodar, el conjunto belga dejó atrás cualquier discusión y dominó el encuentro de principio a fin.

Los europeos golpearon temprano con un tanto de Charles De Ketelaere, aprovechando una desatención defensiva del equipo estadounidense. El local logró igualar de manera transitoria gracias a un tiro libre de Malik Tillman, cuyo remate se desvió en Hans Vanaken y descolocó al arquero.

Lejos de sentir el impacto del empate, Bélgica mantuvo la intensidad y volvió a ponerse en ventaja antes del descanso con otro gol de De Ketelaere, la gran figura del partido.

En el complemento, un error en la salida del arquero Matt Freese fue aprovechado por la presión belga y terminó con Vanaken ampliando la diferencia. Sobre el final, Romelu Lukaku selló el 4-1 definitivo y confirmó la clasificación de su selección.

Con este resultado, Bélgica avanza a los cuartos de final y buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo cuando se enfrente a España.

Con información de Olé