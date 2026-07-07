Bomba en el mercado: River acordó la compra del 50% del pase de Thiago Almada

River Plate dio un golpe fuerte en el mercado de pases al alcanzar un acuerdo de palabra con Atlético de Madrid para comprar el 50% del pase de Thiago Almada en una operación valuada en 20 millones de euros.

Según trascendió, el entendimiento entre ambos clubes ya está cerrado, aunque la transferencia todavía depende de la decisión del futbolista, quien definirá su futuro una vez que finalice su participación con la Selección Argentina en el Mundial.

El volante ofensivo, surgido de Vélez, busca mayor continuidad luego de un año con pocos minutos en el conjunto dirigido por Diego Simeone. En ese contexto, River aparece como una de las opciones más firmes para su futuro.

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo considera a Almada el refuerzo estrella de este mercado y, semanas atrás, ya había mantenido una reunión con el jugador, su padre y su representante para avanzar en las condiciones de un eventual contrato.

En Núñez aseguran contar con una buena predisposición del futbolista y de su entorno, además de haber presentado una propuesta económica que competiría con otras ofertas, entre ellas una proveniente de Flamengo.

Se enfrían otras negociaciones

El avance por Almada también modificó la planificación del mercado de River. Las gestiones por Ángel Correa y Giovanni Simeone quedaron momentáneamente en pausa hasta conocer la decisión definitiva del mediocampista.

Si la operación se concreta, Thiago Almada se convertiría en el sexto refuerzo del equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Borré para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Con información de Olé