Barbarán cuestionó el rumbo de la política nuclear argentina

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el abogado especialista en derecho internacional, Gustavo Barbarán, lanzó duras críticas a la política científica y tecnológica del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podrían derivarse de la pérdida de capacidades estratégicas para el país.

En ese sentido, sostuvo que uno de los escenarios más preocupantes sería que Argentina pierda peso en los principales foros internacionales debido al deterioro de su sistema científico. "Lo peor que puede pasar es que nos echen del G20 porque estamos destruyendo nuestra capacidad científica y tecnológica", afirmó.

Barbarán también hizo referencia a un proyecto vinculado al desarrollo de reactores nucleares modulares de menor escala, que podrían abastecer con energía limpia a ciudades del interior, como Tartagal. Sin embargo, planteó interrogantes sobre la propiedad intelectual de esa tecnología en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según explicó, si una empresa privada desarrolla el proyecto bajo ese esquema y obtiene la titularidad de las patentes, podría comercializar la tecnología a nivel internacional. "Lo que no se dice es quién va a ser el dueño del diseño. Si es la empresa, lo patenta y lo vende en todo el mundo", señaló.

Para el especialista, esa posibilidad pondría en riesgo el aprovechamiento del conocimiento generado por profesionales argentinos. "¿Dónde queda entonces el ingenio de nuestros ingenieros y técnicos?", cuestionó.

Finalmente, Barbarán consideró que el desarrollo nuclear constituye un área estratégica que debe preservarse bajo una política de Estado. En esa línea, rechazó que el patrimonio tecnológico del país pueda quedar condicionado por intereses económicos de corto plazo y concluyó: "No podemos rifar nuestra tecnología por 1.200 millones de dólares. No se puede dejar la cuestión atómica al gusto del paladar libertario".