El Gobierno promete tener cubiertos los pagos de deuda hasta 2027 y apuesta a sostener la estabilidad económica

Economía aseguró que ya cuenta con los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de 2026 y que incluso tendrá un excedente para el año siguiente. El objetivo es evitar sobresaltos que impacten en el dólar, la inflación y el poder de compra de los salarios.
 
Economía06/07/2026

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El Gobierno nacional aseguró que ya tiene prácticamente garantizados los fondos para afrontar los pagos de deuda de 2026 e incluso anticipó que le quedarán U$D 3.700 millones disponibles para 2027. Desde el Ministerio de Economía sostienen que contar con ese respaldo financiero busca llevar tranquilidad a los mercados y evitar episodios de inestabilidad que puedan repercutir en el dólar, los precios y, en consecuencia, en el bolsillo de los trabajadores.

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Durante la presentación del programa financiero, el ministro Luis Caputo explicó que el Ejecutivo no tiene previsto salir a buscar deuda en los mercados internacionales a cualquier costo y que solo lo hará si consigue tasas convenientes. Para completar el financiamiento, el Gobierno recurrirá a préstamos de organismos internacionales, emisiones de bonos en el mercado local y desembolsos ya acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La apuesta oficial es que una economía más previsible ayude a consolidar la desaceleración de la inflación y permita que los salarios sigan recuperando poder de compra. En ese sentido, el Gobierno considera que despejar las dudas sobre la capacidad de pagar la deuda también puede favorecer la baja del riesgo país y generar mejores condiciones para el crédito, las inversiones y la actividad económica.

BXW5UD4W2ZECJDPRW7REXG2HFUCaputo presentó el plan financiero hasta 2027 y aseguró que volver a tomar deuda en el exterior "es una opción, no un objetivo"



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