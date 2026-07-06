Caputo presentó el plan financiero hasta 2027 y aseguró que volver a tomar deuda en el exterior "es una opción, no un objetivo"



El Gobierno nacional presentó este lunes su programa financiero para el período 2026-2027, con el que busca garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda hasta el final del mandato del presidente Javier Milei. Durante el anuncio, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la posibilidad de volver a emitir bonos en los mercados internacionales existe, aunque aclaró que "es una opción, no un objetivo".

La exposición se dio en la previa de un importante vencimiento de deuda: el próximo 9 de julio el Estado deberá afrontar pagos por unos U$D 4.300 millones a bonistas privados.

Caputo sostuvo que el país ya está en condiciones de regresar al mercado internacional, pero remarcó que el Gobierno solo avanzará si consigue tasas convenientes. En esa línea, también planteó como meta que la Argentina recupere el grado de inversión ("investment grade") hacia 2031, al finalizar un eventual segundo mandato de Javier Milei.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, había anticipado que el programa incluiría el cronograma de vencimientos en dólares del Tesoro y las distintas fuentes de financiamiento previstas para afrontar esos compromisos.

Según explicó el funcionario, el esquema fue diseñado con un criterio "muy conservador" y contempla la conformación de un "colchón financiero" durante 2026 para llegar con mayor margen al año siguiente. El objetivo, aseguró, es demostrar que el financiamiento "está completamente cerrado, no solamente para el 2026 sino también para el 2027".

Para el equipo económico, esa estrategia también contribuyó a la baja del riesgo país, que se ubicó en torno a los 415 puntos, un indicador que refleja una mayor confianza de los mercados en la capacidad de pago de la Argentina.