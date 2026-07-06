La mora familiar encendió una luz amarilla en el sistema financiero

El doctor en Ciencias Económicas Juan Lucas Dapena analizó por Aries el crecimiento de la mora en las familias argentinas y advirtió que la aparición de nuevas líneas de refinanciación expone un problema que ya no puede ser considerado aislado.

“Hay que empezar por ahí: se está blanqueando, se está explicitando un problema”, sostuvo Dapena, al referirse a las herramientas que buscan ordenar deudas de personas que no logran cumplir con sus compromisos financieros.

Según explicó, el cuadro responde a un deterioro del poder de pago de los hogares. “Hay más de un 12% de mora en familias y más de un 20% de mora con billeteras virtuales”, señaló.

El economista indicó que muchas personas tomaron préstamos convencidas de que podrían pagarlos, pero luego quedaron desacomodadas por el aumento de tarifas, precios y servicios, en un contexto en el que los salarios no acompañaron al mismo ritmo.

“Empezaste a demorarte en los pagos porque decís: ‘¿Qué dejo de pagar? ¿La tarjeta o el préstamo personal?’”, graficó.

Dapena remarcó que la situación adquirió tal magnitud que el sistema financiero comenzó a reaccionar con normativas y líneas específicas para regularizar deudas. “El sistema financiero nunca pierde, pero ahora le prendieron una luz amarilla”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el nivel de tasas que se cobraron en los últimos meses y sostuvo que muchas familias terminaron endeudándose en condiciones difíciles de sostener.

Finalmente, explicó que las nuevas alternativas apuntan a unificar compromisos impagos en un solo préstamo, con plazos más largos, para intentar ordenar la situación financiera de los deudores.

“Te suman todo lo que debés y te dan un nuevo préstamo. ¿Por qué? Porque los bancos quieren cobrar”, concluyó.