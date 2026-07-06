“No es momento”: advierten que endeudarse sigue siendo riesgoso

El doctor en Ciencias Económicas sostuvo que las tasas siguen altas y recomendó evitar nuevos préstamos. También alertó que una quiebra personal deja “huellas” en el sistema financiero y complica el acceso futuro al crédito.
Economía06/07/2026

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El doctor en Ciencias Económicas Juan Lucas Dapena advirtió por Aries que endeudarse “no era conveniente antes y ahora tampoco”, debido a que las tasas de interés continúan en niveles elevados.

El especialista señaló que quienes hoy evalúan tomar un préstamo deberían esperar, ya que el costo financiero sigue siendo alto y los bancos se volvieron mucho más selectivos para otorgar crédito.

“Si alguno quiere un préstamo o necesita plata, que espere, porque todavía no es el momento”, sostuvo.

Dapena también se refirió a las quiebras personales y explicó que, aunque pueden permitir ordenar deudas mediante un plan de pago, dejan consecuencias a largo plazo en el historial financiero.

“Quedás manchado en el sistema. El día de mañana querés sacar una tarjeta de crédito y te dicen que no; aparece una alternativa para comprar una casa con un hipotecario y no podés sacarlo”, graficó.

la-mora-en-entidades-no-bancarias-llego-al-OHHZX3LDBVGLDFMQGZZBO2RB7ELa mora familiar encendió una luz amarilla en el sistema financiero

En ese sentido, remarcó que actualmente no resulta sencillo “arrancar de nuevo” después de una situación de incumplimiento, porque los antecedentes financieros quedan registrados y pueden cerrar puertas futuras.

Como recomendación, el economista planteó que, aunque resulte difícil, lo más prudente es achicar gastos y tratar de acomodar el presupuesto familiar al salario disponible.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno busca impulsar un cambio de expectativas y una recuperación del consumo, pero para eso será necesario que bajen las tasas de interés.

“Los bancos están quemados con leche por toda esta mora y se han vuelto bastante selectivos. Te van a ver hasta el ADN de tu abuela para prestarte plata”, concluyó.

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