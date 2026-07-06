“No es momento”: advierten que endeudarse sigue siendo riesgoso

El doctor en Ciencias Económicas Juan Lucas Dapena advirtió por Aries que endeudarse “no era conveniente antes y ahora tampoco”, debido a que las tasas de interés continúan en niveles elevados.

El especialista señaló que quienes hoy evalúan tomar un préstamo deberían esperar, ya que el costo financiero sigue siendo alto y los bancos se volvieron mucho más selectivos para otorgar crédito.

“Si alguno quiere un préstamo o necesita plata, que espere, porque todavía no es el momento”, sostuvo.

Dapena también se refirió a las quiebras personales y explicó que, aunque pueden permitir ordenar deudas mediante un plan de pago, dejan consecuencias a largo plazo en el historial financiero.

“Quedás manchado en el sistema. El día de mañana querés sacar una tarjeta de crédito y te dicen que no; aparece una alternativa para comprar una casa con un hipotecario y no podés sacarlo”, graficó.

En ese sentido, remarcó que actualmente no resulta sencillo “arrancar de nuevo” después de una situación de incumplimiento, porque los antecedentes financieros quedan registrados y pueden cerrar puertas futuras.

Como recomendación, el economista planteó que, aunque resulte difícil, lo más prudente es achicar gastos y tratar de acomodar el presupuesto familiar al salario disponible.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno busca impulsar un cambio de expectativas y una recuperación del consumo, pero para eso será necesario que bajen las tasas de interés.

“Los bancos están quemados con leche por toda esta mora y se han vuelto bastante selectivos. Te van a ver hasta el ADN de tu abuela para prestarte plata”, concluyó.