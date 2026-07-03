Por la ola polar y el partido de la Selección, prevén un pico de consumo eléctrico

Mientras el equipo de Lionel Scaloni buscará calentar el ánimo de los argentinos en una de las noches más frías del año, el uso simultáneo de equipos de TV, calefacción, iluminación y electrodomésticos para preparar comidas y bebidas en hogares, bares y restaurantes elevará la demanda en las horas previas al encuentro y durante el entretiempo, un escenario que puede aumentar el riesgo de inconvenientes tanto en la red eléctrica como en las instalaciones particulares.

Las bajas temperaturas ya impulsan un mayor uso de estufas eléctricas y otros equipos para calefaccionar los ambientes. Este viernes, además, miles de personas se reunirán para alentar a la Selección desde sus casas. El 79% organizará planes para ver el partido, con el hogar como la opción elegida por amplia mayoría, seguido por bares y eventos al aire libre, según un estudio de Payway.

“Los momentos previos al partido, conjuntamente con el entretiempo y los momentos de descanso, son aquellas instancias en donde más se evidencia el extraconsumo”, explicó Fernando Zysman, jefe de Producto de Steck.

Según indicó, la calefacción y la iluminación mantienen un consumo relativamente constante durante todo el encuentro, mientras los equipos de cocción concentran los picos de demanda.

Los horarios en los que más aumenta el consumo

Los artefactos destinados a generar calor son los que más inciden sobre el consumo eléctrico cuando funcionan al mismo tiempo, indicó el especialista. Hornos, microondas, freidoras de aire y pavas eléctricas requieren una elevada potencia durante su funcionamiento y se suman a los equipos de calefacción que permanecen encendidos por la ola polar.

Cuando esa mayor demanda coincide en miles de hogares, pueden aparecer inconvenientes originados fuera de las viviendas o dentro de ellas. Zysman explicó que el punto de separación es el medidor. “Desde él y hacia afuera, corresponde y es responsabilidad de la compañía eléctrica, en tanto que hacia dentro, corresponde y es íntegra responsabilidad de los usuarios, tanto en lo respectivo a sus reformas, adecuaciones y mantenimiento”.

En las redes de transporte, una demanda elevada puede derivar en inconvenientes si la infraestructura presenta limitaciones o falta de mantenimiento. Uno de los síntomas que pueden advertirse es la baja de tensión, que reduce la intensidad de la iluminación y puede afectar el funcionamiento de equipos electrónicos y electrodomésticos.

Qué hacer para reducir el consumo durante el partido

Más allá de las condiciones de la red eléctrica, los especialistas recomiendan evitar que varios equipos de alto consumo funcionen al mismo tiempo dentro del hogar para reducir los picos de demanda sin resignar confort durante el partido.

“Conviene escalonarlos; activar el horno eléctrico por un lado, y no en simultáneo el microondas o la pava eléctrica”, recomendó Zysman. También recordó que la pava eléctrica genera un consumo elevado durante un lapso breve, pero suficiente para incrementar la exigencia sobre la instalación.

Si se activa el interruptor termomagnético, conocido como “la térmica”, eso no necesariamente implica una falla. Su función es interrumpir el suministro cuando el consumo supera la capacidad prevista para proteger el cableado y evitar sobrecalentamientos que puedan derivar en un principio de incendio.

Las viviendas con instalaciones eléctricas antiguas o que no fueron revisadas durante los últimos años presentan un riesgo mayor frente a estas situaciones. Por ese motivo, el especialista aconsejó realizar controles periódicos con un electricista matriculado y utilizar únicamente la calefacción y la iluminación de los ambientes que realmente están ocupados.

Además de reducir el consumo del hogar, esas medidas ayudan a disminuir la exigencia sobre la red en una jornada en la que millones de argentinos alentarán a la Selección desde sus casas. Escalonar el uso de los artefactos de mayor consumo puede ayudar a que los únicos cortes de la noche sean el entretiempo y las pausas de hidratación.

Cuál es el récord de consumo eléctrico en el invierno

A principios de julio de 2025, el país atravesó una ola de frío extremo que puso en vilo al sistema energético. La demanda de energía eléctrica, impulsada por los usuarios residenciales, anotó un récord para invierno a nivel nacional.

El 1 de julio de 2025, el consumo eléctrico llegó a 28.119 MW, según los registros del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En el medio se produjo un apagón en La Plata y más de 100.000 usuarios se quedaron sin luz en CABA y el Gran Buenos Aires.

TN