Milei celebró el histórico triunfo de Noruega sobre Brasil y elogió a Haaland

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró en sus redes sociales la histórica victoria de Noruega sobre Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó la actuación de Erling Haaland, autor de los dos goles que clasificaron al conjunto europeo a los cuartos de final.

Milei publicó una imagen de una camiseta del Manchester City firmada por el delantero noruego y otros integrantes del plantel inglés junto al mensaje: “Miren la firma del lado derecho, que se acompaña con el número 9... Vikingo, sos un gigante...”

La casaca, exhibida en la Quinta de Olivos, también tiene la inscripción “Viva la libertad, carajo” y una referencia al número 1 en alusión al pasado de Milei como arquero.

Milei celebró la histórica victoria de Noruega sobre Brasil y destacó a Haaland: “Vikingo, sos un gigante”

Haaland abrió el marcador a los 79 minutos con un cabezazo tras un centro de Andreas Schjelderup y amplió la ventaja a los 89 con un potente remate desde fuera del área.

Neymar descontó de penal en tiempo de descuento luego de un codazo de Leo Østigård sobre Casemiro, pero Brasil no logró evitar la eliminación.

La "Verdeamarela" había desperdiciado una oportunidad clave en el primer tiempo. El árbitro Ismail Elfath sancionó un penal, tras la intervención del VAR por una falta de David Møller Wolfe sobre Matheus Cunha, pero Örjan Nyland contuvo el remate de Bruno Guimarães.

Milei celebró la histórica victoria de Noruega sobre Brasil y destacó a Haaland: “Vikingo, sos un gigante”

Con el doblete, Haaland llegó a siete goles en cuatro partidos y condujo a Noruega a los primeros cuartos de final de su historia en una Copa del Mundo, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra el 11 de julio en Miami.

La derrota profundizó la crisis brasileña en los mundiales. Tras el 7-1 frente a Alemania en 2014, cayó ante Bélgica en 2018, fue eliminada por Croacia en 2022 y ahora quedó afuera en octavos bajo la conducción de Carlo Ancelotti. Milei, quien fue arquero en las inferiores de Chacarita y San Lorenzo, volvió a mostrar así su vínculo con el fútbol.

Con información de Noticias Argentinas