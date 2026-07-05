ATE acusó al Gobierno de querer privatizar la CNEA y advirtió por un nuevo paro nacional

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la política de ajuste del Gobierno nacional al asegurar que los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) representan un “golpe al corazón” del desarrollo tecnológico argentino.

Además, rechazó las cifras oficiales sobre la reducción del empleo público, reclamó la salida de los funcionarios incorporados durante la gestión de Manuel Adorni y advirtió que el gremio evalúa convocar a un nuevo paro nacional.

Aguiar sostuvo que la situación de la CNEA trasciende el conflicto laboral y afecta directamente a uno de los organismos estratégicos del país. “Los despidos que se intentan llevar adelante en la Comisión Nacional de Energía Atómica son un golpe al corazón del Plan Nuclear de la Argentina”, afirmó por Splendid AM 990.

El dirigente explicó que la CNEA “produce conocimiento y desarrolla tecnología nuclear propia”, participa en el diseño y construcción de reactores, genera energía, produce radioisótopos para tratamientos médicos y forma profesionales altamente especializados. “Estamos hablando de un organismo que participa en proyectos estratégicos vinculados a la defensa de nuestra soberanía nacional”, remarcó.

Aguiar rechazó además uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar el ajuste. “No es un organismo deficitario, es superavitario. Estas cesantías ilegales tienen más que ver con un proceso de vaciamiento orientado a favorecer las privatizaciones y los grandes negocios”, aseguró.

En ese sentido vinculó los despidos con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Buscan un andamiaje jurídico para favorecer la rentabilidad de las grandes empresas. Pretenden vaciar ahora la CNEA porque buscan su privatización. No los vamos a dejar”, advirtió.

Consultado sobre la cifra difundida por el Gobierno que señala que unos 70.000 empleados dejaron el Estado, Aguiar sostuvo que los registros de ATE no coinciden con esos números.

Al mismo tiempo, apuntó directamente contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y reclamó revisar las incorporaciones realizadas durante su gestión. “Adorni fue uno de los mayores verdugos que tuvimos los estatales. Lo recordamos riéndose y celebrando cada vez que anunciaba despidos en las conferencias de prensa”, expresó.

El sindicalista, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, pidió que se dé de baja a quienes calificó como “ñoquis” vinculados al exfuncionario. “La militancia rentada que llegó con Adorni se tiene que ir con él. En lugar de despedir trabajadores altamente capacitados deberían echar a los 249 ñoquis que fueron designados por Adorni”, sostuvo.

Según detalló, entre esos nombramientos figuran asesores de comunicación, personal administrativo, cuatro choferes, diecinueve cargos jerárquicos e incluso una arquitecta. “El primer planteo que le hicimos al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, es que informe quiénes son esas personas, si realmente trabajan y qué funciones cumplen. Según nuestra información, solo 87 de los 249 asisten diariamente”, afirmó.

Nuevo paro nacional

Frente a los despidos en la CNEA, Aguiar confirmó que ATE analiza profundizar las medidas de fuerza. “Estamos en estado de alerta y asamblea permanente, con la posibilidad cierta de darle continuidad al plan de lucha mediante un nuevo paro nacional”, indicó.

También denunció el deterioro salarial de los trabajadores estatales y sostuvo que el congelamiento de los ingresos se convirtió en “una nueva forma de despido”. “El nivel de endeudamiento de los trabajadores se duplicó respecto del año pasado. Necesitamos un programa de desendeudamiento familiar y personal”, afirmó.

En esa línea cuestionó el rol del Banco Nación. “El Banco Nación debería estar ayudando a las familias trabajadoras y no garantizando créditos millonarios para funcionarios de La Libertad Avanza”, expresó.

Consultado sobre el escenario político y la reorganización del peronismo, Aguiar defendió la autonomía sindical y rechazó que el movimiento obrero deba esperar un cambio de gobierno para enfrentar las políticas oficiales. “Muchos dirigentes dicen que no hay solución gremial sin solución política y entonces se quedan cruzados de brazos esperando al 2027. Nuestro pueblo no puede esperar tanto”, sostuvo.

El dirigente también lanzó críticas contra sectores de la CGT. “Ahora algunos dicen que recién existen condiciones para salir a la calle. ¿Qué les pasó durante estos dos años y medio? Las condiciones se fueron construyendo con cada movilización y con cada paro”, afirmó.

Según Aguiar, el próximo gobierno deberá asumir con un programa construido desde el movimiento obrero. “Nosotros elaboramos un programa para la política. Al gobierno que venga lo vamos a esperar movilizados hasta que cumpla con las transformaciones que necesitan los trabajadores”, señaló.

“El Gobierno no se lava la cara con la salida de Adorni”

Sobre la renuncia del exjefe de Gabinete, Aguiar sostuvo que la salida de Adorni no modifica la situación política del oficialismo. “Con la salida de Adorni el Gobierno no puede creer que se lava la cara. No se la lava. Estamos frente al gobierno más corrupto de la historia”, disparó.

Aunque reconoció que en otros gobiernos también existieron casos de corrupción, marcó una diferencia con la permanencia del exfuncionario en el cargo. “A Adorni los argentinos le seguimos pagando el sueldo durante meses a pesar de que ya era un delincuente confeso. Espero que ahora avance la Justicia”, afirmó.

Finalmente, consideró que el respaldo social al oficialismo comenzó a debilitarse. “La sociedad se está dando cuenta de que no había ninguna luz al final del túnel. Les dijeron que había que sufrir ahora para vivir mejor después, pero eso era un verso. Los argentinos están empezando a despertar”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas