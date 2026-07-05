Milei y Villarruel volverán a coincidir en medio de la interna del oficialismo

La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán sumará este año un ingrediente político imposible de ignorar: será el escenario del nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en momentos en que la relación entre ambos atraviesa su peor etapa desde que llegaron al poder.

La cita tendrá lugar el próximo 8 de julio por la noche frente a la Casa Histórica de Tucumán. Tanto Milei como Villarruel confirmaron su asistencia al acto organizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien optó por invitar a todas las autoridades nacionales sin excepciones. “Tucumán no excluye a nadie”, remarcó el mandatario provincial, evitando involucrarse en una disputa que ya se transformó en una de las principales tensiones internas de La Libertad Avanza.

El reencuentro llega apenas semanas después de la escena que expuso públicamente la fractura entre ambos durante los festejos por el Día de la Bandera en Rosario. Allí, según registraron las cámaras, Milei evitó saludar a su compañera de fórmula y Villarruel respondió con un gesto igualmente contundente al darle la espalda durante la entonación del Himno Nacional. Más tarde, la vicepresidenta acusó al entorno presidencial de falta de respeto institucional y cuestionó la presencia de dirigentes cercanos al oficialismo en el acto.

La distancia política entre ambos se viene profundizando desde hace meses. Diversos medios nacionales han informado sobre diferencias en temas de gestión, estrategia política y armado territorial, además del creciente aislamiento de Villarruel respecto del núcleo duro que rodea al Presidente. Fuentes parlamentarias citadas por distintos medios sostienen que la vicepresidenta ha reforzado una agenda propia desde el Senado, buscando diferenciarse de algunas decisiones del Ejecutivo.

El acto en Tucumán también tendrá un fuerte valor simbólico para Milei. En julio de 2024 eligió el mismo escenario para firmar el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores, uno de los hitos políticos más importantes de su gestión.

La importancia que la Casa Rosada le asigna a la ceremonia quedó reflejada en otra decisión relevante: según TN, uno de los motivos que explican la cancelación del viaje presidencial a Estados Unidos para participar de los festejos por la independencia norteamericana impulsados por Donald Trump fue precisamente su presencia en Tucumán.

Así, más allá del contenido institucional de la celebración, todas las miradas estarán puestas en un dato simple pero políticamente decisivo: si Milei y Villarruel logran exhibir una mínima señal de normalidad o si la ceremonia patria vuelve a convertirse en el escenario de una interna que ya dejó de ser un rumor para transformarse en una de las mayores debilidades del oficialismo.

Con información de Noticias Argentinas