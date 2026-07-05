Polémica por la ESI: "Ideología siniestra"

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, se defendió este domingo de las críticas que recibió por sus dichos sobre la Educación Sexual Integral (ESI) y la identidad de género. “No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología”, insistió.

“Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos”, planteó Muzzio en un extenso posteo en X al que tituló “Empezar”.

La funcionaria porteña describió la reacción a sus dichos de la semana pasada como “un pequeño apocalipsis de reacciones agresivas” por parte de periodistas, legisladores y usuarios de redes sociales que, aseguró, llegaron a desearle la muerte a ella y a su familia.

“No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología. Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado”, sostuvo.

En ese sentido, interpretó las críticas recibidas como “la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás”, con el objetivo de “blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género”.

La polémica de Muzzio con la ESI

La polémica en torno a los dichos de la vicejefa de Gobierno empezó la semana pasada cuando ella había tildado esa política como una “trampa mortal” y una “ideología siniestra”.

“Creo que la ESI terminó metiéndonos ideas, sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información”, había planteado en una entrevista con MDZ que se viralizó.

En ese sentido, agregó: “Es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente perdidos (...) ideas monstruosas en donde esta ideología siniestra se les mete a los niños. Un niño que juega en sala de cinco con una muñeca. Una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado”.

En ese contexto, Muzzio ratificó sus dichos y sostuvo que los contenidos del programa “fueron permeados por doctrinas identitarias” y que “una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica”.

Para respaldar su crítica, la funcionaria afirmó que la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el VIH aumentaron en lugar de reducirse durante la vigencia del programa.

También reconoció los efectos positivos de la ESI en la detección y denuncia de abusos sexuales contra menores, aunque planteó que es posible “diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI”.

En su texto, la vice de Jorge Macri también enumeró acciones concretas del Gobierno nacional y el porteño en contra de lo que denominó “la doctrina identitaria”.

Entre ellas, destacó el decreto presidencial que prohibió los tratamientos de hormonización y las cirugías en menores sin autorización de los padres, y la decisión del Gobierno de la Ciudad de terminar en 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años sin consentimiento familiar.

El posteo de Muzzio llega luego de que el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, le enviara una carta documento intimándola a retractarse en 72 horas, plazo que venció el sábado sin que Muzzio modificara su postura.

Según advirtió en sus redes, Paulón avanzará esta semana con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación. En paralelo, el tema también se coló en el informe de gestión del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, ante la Legislatura local, cuando siete de los 26 legisladores porteños centraron sus intervenciones en los dichos de Muzzio.

En ese contexto, Muzzio rechazó a quienes la llaman “conservadora” y remarcó que “hablar de estos temas no debería ser traumático”. “Estamos en un tiempo vertiginoso de cambio de ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana. En eso estoy”, finalizó.

Con información de TN