Sindicatos y organizaciones sociales pidieron solución al endeudamiento

Advierten que la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años. Pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. 
Política20/08/2026

CGT

La morosidad récord crece en las preocupaciones de familias y bancos. Para meter presión, las tres centrales sindicales y organizaciones sociales marcharon este jueves hasta el Ministerio de Economía para visibilizar la problemática que afecta a casi 6 millones de personas. Entregaron un petitorio dirigido a su titular, Luis Caputo, donde pidieron que "el equilibrio macroeconómico incluya una solución al endeudamiento" y "poner en marcha la economía real".

La movilización fue anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) la semana pasada y rápidamente se sumaron las dos CTA (de los Trabajadores y la Autónoma) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras organizaciones. Se decidió tras la postura prescindente del Gobierno y la polémica frase del presidente Javier Milei: "Nadie les puso una pistola en la cabeza". Más cauto, el ministro de Economía Luis Caputo reiteró en los últimos días que es "un tema entre privados" y que se solucionará paulatinamente entre bancos y deudores. Los sindicatos no confían en ello.

Para quienes marcharonn a Economía "el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida". Ante la baja de ingresos y del consumo, las personas terminarían cayendo en créditos con tasas muy elevadas. Según datos difundidos por los sindicatos, la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años. Pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

Las columnas salieron de distintos puntos del centro porteño y confluyen en la puerta del Ministerio de Economía, ubicado frente a la Casa Rosada, en Hipólito Yrigoyen 250. Una multitud llena la avenida y se extiende por diez cuadras. Además de organizaciones políticas y sociales, participan varias personas de manera suelta. Algunas llevan pancartas hechas a mano con leyendas como "Milei endeudador".

"Pandemia de endeudados"

“El endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, remarcó Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, en una entrevista con Infobae. “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina", insisitió.

"Acá no hay un problema de mala administración de las familias. Acá hay un modelo de endeudamiento de las familias", afirmó Carla Gaudensi, secretaria de Género de la CGT y una de las impulsoras de la marcha, apuntó contra el Gobierno por el nivel de endeudamiento familiar. "El Presidente, con este modelo de destrucción de salarios y aumento de precios de tarifas de servicios, transporte, alquileres y alimentos, nos pone una pistola en la cabeza", acusó.

Por su parte, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”.

Ámbito

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