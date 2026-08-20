Sindicatos y organizaciones sociales pidieron solución al endeudamiento

Las columnas salieron de distintos puntos del centro porteño y confluyen en la puerta del Ministerio de Economía, ubicado frente a la Casa Rosada, en Hipólito Yrigoyen 250. Una multitud llena la avenida y se extiende por diez cuadras. Además de organizaciones políticas y sociales, participan varias personas de manera suelta. Algunas llevan pancartas hechas a mano con leyendas como "Milei endeudador".

"Pandemia de endeudados"

“El endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, remarcó Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, en una entrevista con Infobae. “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina", insisitió.

"Acá no hay un problema de mala administración de las familias. Acá hay un modelo de endeudamiento de las familias", afirmó Carla Gaudensi, secretaria de Género de la CGT y una de las impulsoras de la marcha, apuntó contra el Gobierno por el nivel de endeudamiento familiar. "El Presidente, con este modelo de destrucción de salarios y aumento de precios de tarifas de servicios, transporte, alquileres y alimentos, nos pone una pistola en la cabeza", acusó.

Por su parte, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”.

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