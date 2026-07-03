Santilli enfrenta su primer desafío en el Congreso: reunir los votos para eliminar las PASO

La reforma electoral se convirtió en una prioridad política para Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza. El objetivo central del oficialismo es que el Congreso elimine las elecciones primarias PASO, mientras que el resto del proyecto podría modificarse durante la negociación parlamentaria, incluido el capítulo de Ficha Limpia, una propuesta pensada también para acercar posiciones con sus socios del PRO y de la UCR.

El presidente Javier Milei sabe que su reelección no solo se construye desde una buena gestión económica, sino también desde lo político, evitando la dispersión de votos y quitando herramientas de unificación a la oposición, como son las elecciones PASO.

La maquinaria de construcción política en el Congreso se inició hace tiempo, con frecuentes reuniones del entonces ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores y legisladores. La misma lógica no cambiará con su llegada a la Jefatura de Gabinete.

El proceso siguió con la arenga que el propio jefe de Estado, Javier Milei, les hizo esta semana a sus 21 senadores y 95 diputados nacionales en la Casa de Gobierno, acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

“Será un tema para conversar la próxima semana”, fue la respuesta que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le dio a TN este miércoles, tras la primera visita al Senado como ministro coordinador. En esa reunión solo se habló de otra iniciativa que impulsa la Casa Rosada: las modificaciones a la Ley de Zonas Frías.

Ya hay legisladores de La Libertad Avanza que anticiparon su respaldo, como Francisco Paoltroni, quien además pidió elecciones limpias para su provincia de Formosa y reclamó el tratamiento del proyecto de intervención federal a la provincia de Formosa.

Pero las miradas se posan en los senadores que tienen terminales directas en sus gobernadores. Por eso continúa la estrategia de Diego Santilli de conversar con los mandatarios provinciales. Mientras tanto, en el Congreso acelerarán los intercambios con los aliados: Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados.

La postura de los aliados

Los bloques del PRO y de la UCR ya presentaron diferentes proyectos en el Senado. Dos de ellos están vinculados a la necesidad de sancionar una ley de Ficha Limpia para implementarla a partir de las elecciones presidenciales del año próximo.

Uno de los proyectos lleva las firmas de los amarillos Martín Goerling Lara y Cristina Huala. El otro, de los radicales por Mendoza, con el aval del mandatario Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Rodolfo Suarez.

Pero lo que más le preocupa a la bancada que conduce Patricia Bullrich es la propuesta de Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical, que modifica la ley de elecciones primarias y hace que las PASO sean optativas. Por lo tanto, no contempla su eliminación.

En La Libertad Avanza podrían aceptar una suspensión de las primarias para el calendario electoral de 2027, pero rechazan la posibilidad de que sean optativas.

El argumento público del oficialismo apunta al costo económico de organizar una elección primaria. Sin embargo, en el Gobierno también reconocen razones políticas: consideran que las PASO funcionan como una herramienta de ordenamiento para frentes opositores que podrían fortalecerse después de una primaria, ya sea obligatoria u optativa.

Respaldo al debate por Ficha Limpia

Desde el PRO, Martín Goerling Lara presentó un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados a la administración pública. El objetivo, según explicó, es “garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático”.

El proyecto alcanza delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.

Por su parte, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez también abordaron este tema con un proyecto de ley. En sus fundamentos, los legisladores indican que con esta iniciativa buscan “evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse en elecciones primarias y/o como candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales”.

Además, resaltaron que Mendoza sancionó la Ley provincial 9281 en 2022, cuando el senador Suarez fue gobernador, y destacaron que los mendocinos “han venido dando testimonio categórico del compromiso que nuestro equipo tiene con la calidad institucional”.

La senadora de la Neuquinidad, Julieta Corroza, que responde al gobernador Rolando Figueroa, propuso modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales cuando exista condena confirmada en segunda instancia o consentida por falta de apelación.

Cuestionamientos desde Diputados

Pese a que es un debate que recién está construyendo consensos en el Senado por parte de la bancada de La Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados ya están en estado de alerta varios sectores.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro entiende que el único objetivo del Gobierno es la reelección, “y para eso está dispuesto a sellar cualquier pacto electoral. Buscan anular la pluralidad y la disidencia, concentrando cada vez más poder. Bajo el nombre de una reforma política y la eliminación o suspensión de las PASO, quieren impulsar un sistema que vuelve a las colectoras, un gran retroceso que solo busca beneficiar al poder de turno”, planteó el lilito porteño.

Por eso, Maximiliano Ferraro les pidió a sus colegas de la Cámara y a los gobernadores que “no hay que dejarse avasallar ni resignar autonomía frente a las imposiciones de Javier Milei y de su hermana, ni ante su objetivo de avanzar hacia una lógica de partido único y de polarización permanente. Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores: cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta”.

Mientras tanto, la diputada radical Karina Banfi, desde su monobloque Adelante Buenos Aires, se manifestó en contra del proyecto: “Las PASO se pueden modificar, reformar, cambiar la O de obligatoria por Optativas, pero lo que no se puede hacer es eliminarlas. Se van a arrepentir, se lo que les digo…”, alertó la legisladora, quien comparte el espacio político radical en la provincia de Buenos Aires con el senador nacional Maximiliano Abad.

Puntos del proyecto de reforma

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la Boleta Única de Papel y la implementación de Ficha Limpia.

La iniciativa, compuesta por 79 artículos, también elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso, respetando la representación proporcional de cada fuerza política.

TN