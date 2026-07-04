Caso Libra: denuncian un “pacto de impunidad” tras apartar a querellantes

La escandalosa decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien este viernes apartó a los querellantes de la causa por la criptoestafa $Libra por pedido de Mauricio Novelli, uno de los principales apuntados en la investigación por actuar como puente entre Casa Rosada y los creadores del token, no tardó en causar una poderosa reacción entre abogados, diputados y periodistas.

Como detalló Barbara Komarovsky en PERFIL, Martínez de Giorgi excluyó del rol de querellantes particulares a los inversores Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, tras considerar que para ser querellante tiene que acreditarse "la existencia de un especial, concreto y directo perjuicio" en el caso. Los abogados querellantes le confirmaron a este medio que apelarán hoy mismo la medida del juez.

Reacciones al escandaloso apartamiento de las querellas en el caso $Libra: "Pacto de impunidad"

Según el diputado nacional Juan Grabois, "esto significa entregarle la llave de la causa al fiscal [Eduardo] Taiano, lo cual es sin duda una gran noticia para Milei". "Es de público conocimiento que el rol de las querellas ha sido clave desde el comienzo de la causa para que esta se mueva. Por ejemplo, el propio Presidente mintió cuando dijo que él solo había difundido el token y fue el accionar de las querellas el que permitió probar las reuniones previas y su participación plena en el armado del token Libra", denunció.

"No tenemos dudas que es por eso que quieren correr a las querellas. No es casual que esto suceda también la misma semana en que el Presidente Milei arregló con Mauricio Macri. Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques", ministro de Justicia de Argentina, señaló el abogado.

Un peritaje de la Policía Federal puso en jaque la versión de Milei y Novelli apuesta por frenar la causa $Libra

En el mismo sentido, Gregorio Dalbón señaló que "el problema es que ahora todo depende de Taiano. Un fiscal que pidió jubilarse… Que no investiga porque no quiere investigar. Que se hizo especialista en planchar causas sensibles. Todos vimos la estafa a cielo abierto, en vivo, y la causa queda en manos del que menos ganas tiene de llegar a la verdad. Eso no es negligencia. Eso es funcionalidad al poder".

Por ello, Dalbón recordó el episodio en el que Santiago Caputo interrumpió una entrevista de Jonatan Viale con el presidente, cuando, al insinuar que del escándalo se encargaría el ministro de Justicia de ese entonces, Mariano Cúneo Libarona, admitieron que esto podía traerle "un quilombo judicial" al mandatario y eliminaron el episodio de la emisión, que terminó por filtrarse en la cuenta de Youtube de TN.

"Hay algo que no me olvido ni me voy a olvidar: Santiago Caputo metiéndose en cámara en la entrevista de Viale hijo —un felpudo del poder— para frenar la pregunta sobre quién colocó el link que te llevaba al contrato de la estafa. Está filmado. Irrefutable. Ese día lo vimos todos. Eso no fue un ataque de nervios, eso fue miedo. Miedo a la Justicia", analizó Dalbón.

"Como denunciante en la causa $Libra lo digo de frente: con Taiano o sin Taiano, la verdad va a salir a la luz. Pronto habrá una novedad a pesar de esta resolución. 'Deja que hablen'", sugirió el abogado, quien insistió en que, a pesar de la remoción de las querellas, "la causa no cae". "Sacar a las querellas no es sobreseer a nadie ni archivar nada", dijo y recordó que los "delitos de acción pública siguen, con o sin las querellas".

También se expresaron los diputados nacionales Itai Hagman y Paula Penacca. El primero dijo que la resolución de Martínez de Giorgi "no tiene ningún sustento jurídico. Es un aporte de campaña a Milei de un sector de la Justicia que quiere encubrir una estafa que se hizo a cielo abierto y que está totalmente comprobada. Qué vergüenza tener un Poder Judicial tan podrido", lamentó. Penacca, por su parte, sentenció: "Se fue Adorni, pero la corrupción queda. En este caso, la mafia judicial garantizándole impunidad a Milei por la estafa de $Libra".

El diputado Esteban Paulón analizó: "La 'Justicia' prepara el terreno para la impunidad de Javier y Karina en la criptoestafa $Libra. Es insólito y preocupante el accionar de la Justicia". Su colega radical Pablo Juliano denunció: "Pacto. El Gobierno designó a la esposa del juez Martínez de Giorgi [Ana María Cristina Juan] como jueza y ahora el mencionado juez, que tiene en sus manos la decisión de dormir la causa $Libra, corrió de la querella a los damnificados argentinos. ¿A pedido de quién? De Mauricio Novelli, el principal apuntado y nexo directo de Milei en el expediente que sólo se mueve para que nada avance".

Pese a haber nombrado 70 jueces, la semana pasada Milei no designó a algunos de los que habían sido aprobados por el Senado a comienzos de junio. El caso más resonante fue el de María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de investigación que expuso el Plan de Inteligencia Nacional del Gobierno libertario. Pero también aparece Ana María Cristina Juan, mencionada por el diputado Juliano, cuyo nombramiento para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham fue vetada por el mandatario.

Queda por ver qué sucederá cuando se habilite el tribunal. ¿Una mano lava a la otra?

Con información de Perfil