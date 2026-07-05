Tensión en Alpine: Franco Colapinto terminó noveno en Silverstone y explotó contra Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una de las mejores carreras de la temporada tras terminar en el puesto número 9 en el Gran Premio de Silverstone, donde escaló 10 posiciones y fue uno de los grandes pilotos del día.

El pilarense había largado decimonoveno y se mantenía undécimo sobre el final, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, aunque la penalización del Mercedes de Kimi Antonelli y el despiste del Red Bull de Max Verstappen le permitieron sumar dos puntos.

En un fin de semana que aparentaba complicado luego de una clasificación decepcionante, el piloto destacó que “fue una carrera muy buena” y valoró haber conseguido una buena largada: “a veces la injusticia llega a su fin y tenemos un poco de buena suerte”.

Colapinto tuvo un rendimiento parejo durante toda la carrera, a pesar de no conseguir un ritmo constante al inicio de su stint con las ruedas duras, y pudo mantenerse a la puerta de los puntos durante gran parte de la competencia, por lo que pudo aprovechar los errores ajenos para sumar dos puntos importantes.

Colapinto no olcultó el malestar que le provocó una maniobra de Gasly. (Fotos: IG de Alpine y Reuters)

Quizás, la máxima tensión la vivió con su compañero de equipo, Pierre Gasly, que en el cominezo de la carrera casi lo choca tras una mala maniobra por intentar proteger su lugar.

Esto molestó a Colapinto, que lo insultó por radio, pero también le dejó un mensaje ante la prensa cuando fue consultado por esta situación: “Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca (de chocarlo). Lo hablaremos después”, dijo el argentino.

Con información de TN