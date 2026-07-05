Gimnasia y Tiro volvió al triunfo y sumó tres puntos clave en un contexto complejo

El Albo derrotó 2 a 1 a Colegiales como visitante con goles de Juan Galetto y Franco Nicolás Sivetti. La victoria llegó en medio del difícil momento institucional que atraviesa el club y le permite recuperar confianza de cara a la próxima fecha.
Deportes05/07/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

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Fotos: Prensa de Gimnasia y Tiro

Gimnasia y Tiro consiguió una valiosa victoria por 2 a 1 como visitante frente a Colegiales y volvió a sumar de a tres en un escenario marcado por la compleja situación institucional que atraviesa la institución. El conjunto salteño logró imponerse gracias a los goles de Juan Galetto y Franco Nicolás Sivetti, en un encuentro que parecía encaminarse hacia un empate hasta los minutos finales.

Juan Galetto fue el encargado de abrir el marcador y darle la ventaja al conjunto salteño, que logró controlar el desarrollo del encuentro durante gran parte de la primera etapa. Sin embargo, el equipo local encontró la igualdad antes del descanso por intermedio de Leonardo González, dejando el resultado abierto para el complemento.

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En la segunda mitad, Gimnasia y Tiro sostuvo la intensidad y buscó el triunfo hasta el final. Cuando el empate parecía sellado, Franco Nicolás Sivetti apareció para convertir el 2 a 1 definitivo y darle una victoria de gran importancia al conjunto salteño.

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Con este resultado, el Albo suma un impulso anímico en un momento delicado fuera de la cancha y buscará darle continuidad a la recuperación cuando reciba a Patronato en la próxima fecha del campeonato.

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