“El corazón decía River”: Lucas Beltrán reveló el trasfondo de su vuelta y el consejo de Julián Álvarez

El delantero Lucas Beltrán expresó su felicidad por volver a River y reconoció que el llamado del club le movilizó algo especial, al afirmar que “cuando te llama River, te toca el corazón”, en el inicio de su tercera etapa con la camiseta de la banda roja.

“Estoy muy contento, muy feliz de volver a casa. Ponerme esta camiseta siempre es un orgullo y estoy con muchas ganas”, sostuvo el atacante cordobés, que ya se sumó a la pretemporada del equipo y tuvo minutos en el amistoso que River empató 2-2 ante Flamengo en Portugal.

Beltrán debutó en River en 2018, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, luego pasó por Colón para ganar continuidad y regresó en 2022, cuando logró consolidarse como el centrodelantero del equipo. Su mejor momento llegó en 2023, con Martín Demichelis como entrenador, al ser el goleador del plantel que conquistó el título local.

Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo, ya que Fiorentina lo compró por 25 millones de euros. En el club italiano disputó dos temporadas, con un registro de 98 partidos, 16 goles y 9 asistencias, antes de ser cedido al Valencia, donde jugó 29 encuentros, convirtió tres tantos y dio dos asistencias.

El delantero explicó que, pese a las versiones que circularon en otros mercados, esta fue la primera vez que River se comunicó directamente con él para concretar su regreso. “Nunca antes se habían puesto en contacto conmigo. Siempre se decía que me llamaban, pero ésta fue la primera vez donde hablaron conmigo”, aclaró.

En ese sentido, Beltrán remarcó que la decisión fue sencilla una vez que recibió el llamado desde Núñez. “Cuando te llama River, te toca el corazón”, afirmó el atacante, que ya lleva 24 goles en 86 partidos con la camiseta del club.

Además, el cordobés aseguró que vuelve como un futbolista distinto después de su paso por Europa, aunque con la misma ambición de siempre. “Aprendí mucho en estos tres años. Creo que soy un delantero un poco diferente, con la cabeza de una persona diferente, pero con el mismo hambre y las mismas ganas de llevar a River a lo más alto, donde merece estar”, expresó.

Beltrán también contó que fueron claves los llamados de Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio, Enzo Francescoli y Pablo Longoria, quienes le hicieron sentir el interés concreto del club. “Me llamaron todos. Eso demuestra lo que te quieren como jugador y como persona. Entonces, fue fácil la decisión”, señaló.

El delantero reveló, además, que habló con Julián Álvarez, con quien mantiene una amistad desde las divisiones juveniles y la pensión de River. “Hablo casi dos veces por semana con él. Fue una de las primeras personas que me felicitó y también una de las personas con las que hablé para tomar esta decisión”, contó.

Sobre el consejo que recibió de Álvarez, Beltrán fue contundente: “Me dijo: ‘Lo que te diga el corazón’. Y el corazón decía River. Y acá estamos”. Con esa frase, el atacante resumió el sentimiento que lo empujó a regresar al club en el que se formó desde los 14 años.

Por último, Beltrán dejó en claro que conoce la exigencia que tendrá en esta nueva etapa y que asume la presión de pelear por títulos. “El hincha de River va a pedir goles y salir campeón, como tiene que ser. Es lo que demanda la historia del club. Hay que afrontarlo y dar lo mejor para llevar a River a lo más alto”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas