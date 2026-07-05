Un toque dejó a Varrone fuera de los puntos en el GP de Gran Bretaña

El piloto argentino de Formula 2 Nicolás Varrone, de la escudería Van Amersfoort Racing, tuvo una buena participación en la última carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, aunque un roce le quitó las posibilidades de puntuar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el contacto se dio con el tailandés Tasanapol Inthrapuvasak, de ART Grand Prix, luego de haber realizado su parada obligatoria en boxes, y lo relegó al decimotercer lugar.

En la punta de la carrera, el ganador fue nuevamente el búlgaro Nikola Tsolov, que corre para Campos Racing como uno de los principales proyectos de Red Bull, y sumó su tercer triunfo consecutivo: venia de imponerse en la feature race de Austria y ganar la carrera sprint, el sábado.

El resto del podio lo completaron el mexicano Rafael Villagómez, compañero de equipo de Varrone, que sumó su tercer podio en la temporada, y el indio Kush Maini, de ART, cerró la carrera en el tercer lugar.

La próxima fecha se dará en el fin de semana del 17 al 19 de julio, en el maravilloso circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, destacado por ser el trazado más largo de la temporada y por su alta complejidad: tiene curvas lentas y rápidas, distintas altitudes y una extensa recta, además de la posibilidad de que algunas partes del circuito estén afectadas por las precipitaciones mientras que otras no.

Nicolás Varrone tuvo un buen rendimiento en la carrera larga del Gran Premio de Silverstone, en la que debió partir desde el decimonoveno puesto y tuvo una gran largada, que le permitió ubicarse duodécimo en la segunda vuelta.

Además, ya en el tercer giro el argentino estaba presionando al sueco Dino Beganovic para disputar el décimo lugar, aunque su incapacidad para pasarlo por la diferencia de ritmo lo hizo pasar por boxes, en búsqueda de una estrategia favorecedora, que dio buen resultado.

El argentino salió de los pits nuevamente en P19 y comenzó una lenta remontada que lo ubicó en el duodécimo puesto, pero a dos vueltas del final trazó mal una curva e impactó con la rueda posterior izquierda de Inthrapuvasak, por lo que sufrió una leve rotura en el alerón delantero que le restó ritmo y le quitó chances de pelear por los puntos.

Por su lado, en la cabeza de la carrera, Tsolov partió quinto y también tuvo una largada destacable, que lo ubicó en el segundo lugar rápidamente y lo puso a pelear la punta con el mencionado Kush Maini. Al parar en boxes ambos en la misma vuelta, el búlgaro quedó obligado a realizar el adelantamiento en la pista.

Así, Tsolov tuvo que comenzar un acecho que duró 13 vueltas y tuvo diversos momentos, ya que salieron de los boxes con décimas de segundo de diferencia pero el indio alcanzó a aventajar a su rival por dos segundos, hasta que en la vigésima vuelta, luego de dos intentos de sobrepaso, Tsolov se animó a atacar por el exterior de la curva de Copse, por lo que quedaron emparejados y, en las curvas enlazadas posteriores, pudo poner el coche por delante para llevarse el triunfo.

Con información de Noticias Argentinas