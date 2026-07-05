La FIFA desmintió llamados políticos tras habilitar de forma polémica al goleador de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos se prepara para enfrentar a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. Mauricio Pochettino recibió una buena noticia de parte de la FIFA, que tomó una polémica decisión para el encuentro.

Folarin Balogun estará disponible para el partido ante los europeos: el delantero del Mónaco había sido expulsado ante Bosnia por un planchazo en el tobillo y no podía estar presente en el cruce que definirá el pasaje a los cuartos de final.

“En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador Folarin Balogun queda suspendida”, expresó la FIFA en sus canales oficiales.

Medios británicos aseguran que hubo un presunto llamado desde el gobierno estadounidense para pedir por la anulación de la tarjeta roja, pero la organización rápidamente desestimó esas versiones al asegurar que la decisión fue tomada por un grupo independiente a la FIFA.

Balogun lleva tres goles en la presente edición del mundial con Estados Unidos: le hizo dos a Paraguay en el debut y le convirtió uno a Bosnia en el partido en el que también fue expulsado.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica en el Mundial 2026

La selección de Mauricio Pochettino enfrentará a Bélgica este lunes a las 21 horas de Argentina. Será en el Estadio Seattle, en el noroeste del país.