Argentina venció a Cabo Verde y avanzó en el Mundial 2026

En un encuentro cargado de tensión, emociones y goles, la Scaloneta se impuso 3-2 en tiempo suplementario y ahora enfrentará a Egipto en la próxima instancia.

El equipo de Lionel Scaloni encontró la ventaja en el primer tiempo gracias a una genialidad de Lionel Messi. A los 28 minutos, Lisandro Martínez rompió líneas con un pase preciso desde mitad de cancha y el capitán argentino definió con toda su categoría ante la salida de Vozinha para abrir el marcador.

Pero el conjunto africano nunca bajó los brazos. En el inicio del complemento, Cabo Verde reaccionó con personalidad y alcanzó el empate a través de Deroy Duarte, que culminó una gran jugada colectiva con un remate cruzado imposible para el arquero argentino.

A partir de ahí, el partido se transformó en un ida y vuelta electrizante. Argentina tuvo varias chances para liquidarlo en los 90 minutos, aunque la enorme actuación de Vozinha mantuvo con vida a los caboverdianos y obligó a disputar el alargue.

En el tiempo extra volvió a aparecer la jerarquía albiceleste. Lisandro Martínez aprovechó un rebote dentro del área y sacó un derechazo impresionante para poner nuevamente arriba a la Selección. Sin embargo, Cabo Verde respondió otra vez con un gol espectacular de Sindy Lopes Cabral, que clavó un remate inolvidable para el 2-2.

Cuando parecía que todo se encaminaba a los penales, apareció Cristian “Cuti” Romero. Tras un córner ejecutado por Messi, el defensor ganó de arriba y marcó el 3-2 definitivo que desató el desahogo argentino.

Con sufrimiento, carácter y fútbol, Argentina consiguió el pase a octavos de final y mantiene intacta la ilusión mundialista. El próximo desafío será este martes desde las 13 frente a Egipto, que eliminó a Australia por penales.