Argentina venció a Cabo Verde y avanzó en el Mundial 2026
Deportes03/07/2026
La Selección Argentina tuvo que batallar hasta el último minuto para superar a una durísima Cabo Verde y sellar su clasificación a los octavos de final.
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El argentino perdió el control del Alpine en la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña y partirá desde el fondo en la carrera de este domingo.
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La venta presencial será este domingo 5 y lunes 6. Las populares costarán $35.000, las plateas Este $60.000 y las techadas $80.000.
Franco Colapinto finalizó en el puesto 12 en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El argentino había largado 14° y llegó a meterse momentáneamente entre los diez primeros.
Colombia venció 1 a 0 a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. El gol lo hizo Jhon Arias, a los 14 minutos del primer tiempo.
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