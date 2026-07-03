Causa Libra: la Justicia apartó a cinco querellantes

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que investiga la causa Libra apartó a cinco querellantes del caso y dio lugar a un pedido elevado por la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los investigados por la presunta estafa con la criptomoneda. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal.

Se trata del caso que busca determinar si existió un delito en torno al token promocionado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X en febrero de 2025.

El magistrado concluyó que las personas investigadas no lograron demostrar haber sufrido un “perjuicio directo” como consecuencia de los hechos investigados ni demostraron la titularidad de los tokens. También consideró insuficiente la documentación presentada para probar la propiedad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos con los que adquirieron la criptomoneda.

Así, el juez hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en la causa a través de dos querellas distintas.

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“La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”, afirmó el juez Martínez de Giorgi.

Y agregó: “Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”.

Para el juez Martínez di Giorgio, el fallido lanzamiento del criptoactivo ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”.

El caso Libra continuará bajo la órbita de la fiscalía federal de Eduardo Taiano. Sin embargo, si la decisión queda firme, los cinco inversores dejarán de actuar como querellantes, perderán acceso al expediente y ya no podrán solicitar medidas de prueba.

La causa

El caso se originó tras la promoción del token por parte del presidente Javier Milei en febrero de 2025, lo que provocó una suba abrupta de su cotización seguida de un fuerte desplome, con pérdidas millonarias para inversores y ganancias concentradas en un grupo reducido de billeteras.

La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra.

En la causa están imputados Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Mauricio Gaspar Novelli,Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”), Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en “City Entertainment SRL”).

Con información de TN