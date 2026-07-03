Previa a puro color en Salta: el centro se llenó de banderas y camisetas para alentar a la Scaloneta
Salta03/07/2026Ivana Chañi
A horas del cruce por octavos del Mundial 2026, crece la venta de camisetas, banderas, gorros y pintura para alentar a la Selección.
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