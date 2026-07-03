Previa a puro color en Salta: el centro se llenó de banderas y camisetas para alentar a la Scaloneta

La previa del partido entre Argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026 ya se vive en las calles del centro salteño, donde los vendedores ofrecen camisetas, banderas y distintos accesorios para alentar a la Selección.

Según relevó el móvil de Aries, las camisetas argentinas se consiguen entre $20 mil y $25 mil, según el modelo. Los vendedores aseguran que todavía hay talles disponibles y que la demanda aumenta a medida que avanza el equipo nacional en la Copa del Mundo.

Además de camisetas, también se ofrecen gorros, gorras, viseras, banderas, bocinas y pintura para la cara. Las bocinas más chicas parten desde $3 mil, mientras que las más grandes pueden llegar a $7 mil.

En el caso de las banderas, los precios van desde $7 mil para las más pequeñas hasta $20 mil para las de mayor tamaño. También se venden gorros y viseras desde $10 mil.

Otro de los productos más buscados para la previa son las pinturas celestes y blancas para la cara, con valores de entre $5 mil y $7 mil.

Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19, en un partido clave para seguir avanzando en el Mundial.