“Nunca se entrometió en los procesos políticos”: el particular mensaje que Casa Rosada eligió sobre San Martín

La Casa Rosada homenajeó este lunes 17 de agosto al general José de San Martín, al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad, con una publicación en redes sociales acompañada por un video dedicado a su figura y legado.

En el mensaje oficial, el Gobierno lo definió como Padre de la Patria y Libertador de Argentina, Chile y Perú, y destacó su coraje, su capacidad militar y su entrega a la causa de la libertad.

“San Martín nos interpela”

El video incluye la participación de Herman Federico Cornut, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, quien repasó aspectos centrales de la vida del Libertador y puso el foco en su concepción de la libertad.

Cornut sostuvo que uno de los rasgos más importantes de San Martín fue la convicción de que “solo lo que nos hace libres nos va a hacer felices”, idea que, según explicó, atravesó sus campañas militares y su actuación política.

También remarcó una segunda característica: San Martín no buscó intervenir en los procesos políticos de los territorios que liberó. “San Martín es, como todos lo conocemos, un libertador, nunca fue un conquistador”, afirmó.

El titular del Instituto Sanmartiniano cerró con una reflexión sobre la vigencia de su figura: “San Martín nos interpela”, y planteó que su legado obliga a preguntarse si la sociedad actual está a la altura de valores como el coraje, el desinterés y el amor por la patria.