Milei viajará otra vez a Estados Unidos para hacer campaña por Trump
Política17/08/2026
Estará en una actividad del Hispanic Heritage, que organizan La Derecha Diario y el Latino Wall Street. Apoya al republicano de cara a las legislativas del 3 de noviembre.
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El nuevo presidente del organismo reconoció conflictos internos y atrasos en la publicación de informes. Planteó como prioridad ordenar el funcionamiento y acelerar el control de las cuentas públicas.
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El flamante presidente del organismo aseguró que su pertenencia partidaria debe quedar afuera de la gestión y sostuvo que la confianza se construirá con trabajo, criterio técnico y resultados.
El abogado reemplaza a Bárbara Yael Pintelos y asumirá en el organismo que administra los bienes inmuebles del Estado nacional. La designación rige desde el 1° de agosto.
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El dirigente cuestionó la falta de una definición política clara del partido en Salta y sostuvo que su alineamiento terminará condicionado por las decisiones del gobernador.
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El acuerdo para compensar deudas entre ambos gobiernos incluye condiciones que van más allá del pago: la Provincia abandona causas judiciales y asume compromisos sobre su información financiera.
Las restricciones y los desvíos se implementarán sólo para quienes deseen ingresar a la estación de servicio o al supermercado; ambos ubicados en la colectora.
Asumirá este miércoles 19 de agosto en reemplazo de Marcos Segura Alzogaray, quien continuará como auditor general.
En la sede del CFI, se desarrolló el encuentro Minería y Proveedores: Dinamizando las economías regionales. Allí el Gobernador de Salta destacó la importancia de establecer reglas de juego claras y consolidar políticas públicas comunes entre las provincias productoras.
Del 19 al 23 de agosto, el evento reunirá a productores, cabañeros, empresas y público general en el predio de la Sociedad Rural de Salta.