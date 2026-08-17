Milei viajará otra vez a Estados Unidos para hacer campaña por Trump

Javier Milei hará campaña por Donald Trump en persona con un viaje a Washington para participar, el 14 de octubre, como invitado de honor en la Gala Oficial del Hispanic Heritage. Esta es una actividad privada de la derecha latina, de apoyo político y económico al presidente de los Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, que se presentan difíciles para el republicano.

Según qué viaje se tome como inicio de sus visitas a los Estados Unidos, la de octubre sería la número 19 a ese país. Y si antes, es decir, a fines de septiembre, viaja a Nueva York para dar el tradicional mensaje como jefe de Estado ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de año cumplirá las dos decenas redondas de viajes. Ocurre que entre el 14 y el 15 de diciembre será la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del llamado Grupo de los 20.

Trump decidió que, si bien las reuniones previas de ministros, que ya se están realizando a lo largo del año, sean en Washington y otras ciudades, la de los líderes del G20 tenga lugar en Mar-a-Lago, en Palm Beach, su residencia y su “lugar en el mundo”, según él mismo lo ha dicho.

Ya hay anuncios oficiales sobre la participación de Milei en la Official Hispanic Heritage Gala. Y buscan que Trump, con quien Milei ya ha estado varias veces, salude en persona y por lo tanto haya un saludo al menos con el libertario. Pero eso no está ni confirmado.

En estos dos años de gobierno, el Presidente ya había participado de la actividad y recibido un premio. La organiza La Derecha Diario, pero que maneja Javier Negre, un español que residió en la Argentina durante la campaña libertaria de 2023 y en los primeros meses de su gobierno, pero que hoy viaja por toda la región trabajando para los triunfos electorales de los nuevos mandatarios de la derecha ascendente y que, curiosamente, también está cerca de la venezolana Delcy Rodríguez.

Latino Wall Street, a su vez, es manejado por Tony Delgado, quien ya estuvo con Milei en las cenas a las que asistió el libertario, sobre todo en el bastión de Trump en Palm Beach. Es de origen puertorriqueño y se ha hecho un lugar con aportes y actividades para los republicanos. Recauda dinero para las campañas mediante invitaciones a líderes políticos, empresarios, inversores y diplomáticos a estas cenas y conferencias conservadoras en las que habla Milei y que recaudan miles de dólares.

El objetivo oficial de la Gala es “promover la libertad económica”, destacar el liderazgo de la comunidad hispana y fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y los países de América Latina. Será en el Andrew W. Mellon Auditorium es un auditorio histórico de estilo neoclásico con capacidad para unas 750 personas.

La última vez que Milei viajó a Estados Unidos fue en mayo, a Los Ángeles, donde participó por segunda vez de una conferencia del Instituto Milken. Después, quiso viajar nuevamente a ese país a principios de julio de 2026, para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, tras haber pasado por España. Pero finalmente suspendió el viaje por consejo de su equipo en Presidencia. También suspendió su participación en la cumbre del Mercosur de Paraguay para no encontrarse con Lula da Silva.

Milei tiene una relación incondicional con Trump en todos los aspectos, al igual que con el israelí Benjamin Netanyahu. Tanto es así que una serie de documentos en los terrenos diplomático, comercial y militar con la administración republicana, a través de sus ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, rompen con la tradición argentina o, en algunos casos, están por encima de la ley local.

Sobre todo, ese es el caso de la entrada al llamado Escudo de las Américas, para participar en la guerra “narco terrorista” de Trump en la región, y del acuerdo bilateral comercial, cuestionado por su incompatibilidad con el Mercosur, con el acuerdo de este bloque con la Unión Europea y con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.