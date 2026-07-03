Cortes de luz en Salta: Edesa informó trabajos para este viernes y uno fue cancelado
Salta03/07/2026Ivana Chañi
La empresa informó interrupciones del servicio eléctrico para este viernes 3 de julio en distintos puntos de la provincia. Uno de los trabajos previstos en Rosario de la Frontera aparece como cancelado.
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