Cortes de luz en Salta: Edesa informó trabajos para este viernes y uno fue cancelado

Edesa informó una serie de cortes programados de energía eléctrica para este viernes 3 de julio en distintos puntos de la provincia de Salta, por trabajos en la red de distribución.

Según el cronograma publicado por la empresa, las interrupciones alcanzan a zonas de Tartagal, Orán, Rosario de la Frontera y Rosario de Lerma, con distintos horarios y duración.

En Tartagal, el corte está previsto desde las 7:30 y tendrá una duración aproximada de 4 horas. Afectará sectores del este de la ciudad, entre ellos barrio San Silvestre parcial, barrio Roberto Romero, Lapacho II, Planta Depuradora, Las Moras, Misión Lucero, KM 5, KM 6, Patricia María, Kutulas y zonas aledañas.

En Orán, el operativo figura desde las 8:00, también con una duración de 4 horas, en Colonia Santa Rosa, zona rural de fincas sobre camino N° 12 y zonas aledañas.

En Rosario de la Frontera, Edesa había previsto un corte desde las 8:00, con una duración de 5 horas, para las localidades de El Naranjo, Maryland, Horcones, San Felipe, Parajes Pozo Verde, La Bajada, Potrero Sur, El Perejil, Puesto de Gendarmería El Naranjo, Las Cañas, Las Cabas y zonas rurales aledañas e intermedias. Sin embargo, este operativo figura en el sitio oficial con estado “cancelado”.

Finalmente, en la zona de Rosario de Lerma, el corte está previsto desde las 8:00, con una duración aproximada de 4 horas y media, sobre RP23 km 6,5, zona rural y sectores aledaños. En este caso, el motivo informado es trabajos programados por pedido de usuario.

Desde la empresa indicaron que los cortes corresponden a tareas de renovación de red de media y baja tensión y trabajos programados en la infraestructura eléctrica.