Viento Zonda en Salta: advierten por ráfagas de hasta 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 3 de julio, que alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el organismo, el fenómeno se desarrollará principalmente durante la tarde, con vientos de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Además, se prevé un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o riesgos para determinadas actividades, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de viento Zonda, el organismo aconseja:

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.

durante las horas de mayor intensidad. Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

que puedan ser desplazados por el viento. Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo.

para impedir el ingreso de polvo. Conducir con extrema precaución , especialmente en rutas de montaña.

, especialmente en rutas de montaña. Mantenerse hidratado y proteger las vías respiratorias si es necesario.

El pronóstico oficial indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, aunque el SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y podría actualizar la alerta en caso de cambios.