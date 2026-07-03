Viento Zonda en Salta: advierten por ráfagas de hasta 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de los Valles de Salta durante este viernes 3 de julio.
Salta03/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

viento zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 3 de julio, que alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el organismo, el fenómeno se desarrollará principalmente durante la tarde, con vientos de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Además, se prevé un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o riesgos para determinadas actividades, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

SMN 03-07

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de viento Zonda, el organismo aconseja:

  • Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo.
  • Conducir con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña.
  • Mantenerse hidratado y proteger las vías respiratorias si es necesario.

El pronóstico oficial indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, aunque el SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y podría actualizar la alerta en caso de cambios.

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