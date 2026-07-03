Viento Zonda en Salta: advierten por ráfagas de hasta 60 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 3 de julio, que alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
Según el organismo, el fenómeno se desarrollará principalmente durante la tarde, con vientos de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Además, se prevé un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o riesgos para determinadas actividades, por lo que se recomienda extremar las precauciones.
Recomendaciones del SMN
Ante la presencia de viento Zonda, el organismo aconseja:
- Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo.
- Conducir con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña.
- Mantenerse hidratado y proteger las vías respiratorias si es necesario.
El pronóstico oficial indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, aunque el SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y podría actualizar la alerta en caso de cambios.