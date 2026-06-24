Salta homenajeará a Carlos Gardel con una velada de música, poesía y danza

A casi un siglo de la muerte de Carlos Gardel, la Biblioteca Provincial de Salta será escenario de un homenaje que buscará mantener viva la memoria y el legado artístico del máximo referente del tango. La propuesta se realizará este miércoles 24 de junio, de 19 a 20.30, en la Sala Walter Adet.

Por Aries, Ricardo "Tango" López, difusor de la cultura y el tango, destacó la importancia de mantener vigente la memoria de Gardel y del tango como expresión identitaria del país.

"El tango es una de las tantas expresiones del ADN cultural de la Argentina. Convive con la copla, la música indígena, el folclore y también con las nuevas expresiones que cultivan los jóvenes. Ejercitar la memoria sobre Gardel es también ejercitar nuestra cultura", expresó.

López recordó además que Gardel es considerado una figura fundacional dentro del género. "Es el padre del tango desde lo vocal. Su influencia sigue vigente hasta hoy", señaló.

"La idea es exponer el tango desde diferentes perfiles: el artístico, el musical y también el cultural. Gardel sigue siendo una referencia ineludible cuando hablamos de identidad argentina", sostuvo.

De la velada participarán el escritor Ramón Romero, el integrante de la Academia Nacional del Tango Eduardo Ceballos y Benjamín Rojas, director de la Academia Tinta Roja, quienes compartirán distintas miradas sobre la trascendencia cultural de Gardel.

La música ocupará un lugar destacado durante la jornada. Formarán parte del homenaje el reconocido bandoneonista Juan Carlos Marín y el guitarrista Fernando Fernández, autor de un libro dedicado a Gardel, además de las interpretaciones vocales de Anita Brizuela y Hugo Cardozo.

El homenaje coincidirá con una fecha especialmente significativa para el universo tanguero, ya que recuerda el fallecimiento de Gardel en el accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935, un hecho que marcó para siempre la historia de la música popular latinoamericana.