Salta homenajea a Peter Terey, un guardián de la memoria del rock

El SUM de la Usina Cultural será escenario de un homenaje a Peter Terey, una de las figuras más emblemáticas de la difusión musical en Salta. El encuentro se realizará el 24 de junio a las 20 y propondrá un recorrido por la trayectoria de quien, durante décadas, contribuyó de manera decisiva a ampliar los horizontes culturales de generaciones de oyentes.

Terey construyó una trayectoria que lo convirtió en un referente indispensable para quienes buscan comprender la historia y las múltiples expresiones de la música popular. Su vínculo con la comunicación comenzó en 1972, cuando puso al aire su primer programa radial, considerado el primero dedicado al rock progresivo en la provincia. Aquel ciclo fue censurado tras la difusión de una versión de la Marcha de San Lorenzo interpretada por Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, episodio que forma parte de la historia de la radio salteña.

En 1988 ofreció su primera conferencia musical en el Círculo Médico de Salta y, años más tarde, impulsó junto a Hugo Ramos los recordados ciclos de cine y rock que se desarrollaban en la entonces Fundación del Banco del Noroeste. Allí, el público podía acceder a películas, registros y materiales difíciles de conseguir, muchos de ellos considerados verdaderas piezas de culto. Al finalizar cada encuentro, los asistentes participaban de sorteos de casetes con bandas sonoras, afiches y otros objetos vinculados al universo musical.

En su célebre "búnker" conserva más de 5.000 discos, además de libros, revistas, publicaciones especializadas, casetes y una vasta colección documental relacionada con la historia de la música popular. Ese espacio, construido a lo largo de toda una vida, constituye un valioso archivo cultural y una referencia para investigadores, coleccionistas y amantes de la música.

Actualmente continúa al frente de Peter Rock, uno de los programas más longevos de la radiofonía salteña, emitido por FM UNSa. Desde ese espacio comparte, con la misma pasión de siempre, parte del patrimonio musical que resguarda, acercando historias, artistas y sonidos a nuevas generaciones.

Quienes conocen su recorrido coinciden en que su legado trasciende la magnitud de su colección, las conferencias brindadas o las incontables horas dedicadas a la radio. Su aporte más significativo ha sido despertar la curiosidad, formar oyentes críticos y compartir generosamente un conocimiento construido con paciencia, dedicación y amor por la música. Gracias a su trabajo, innumerables personas descubrieron artistas, géneros y relatos que enriquecieron su manera de escuchar y comprender el universo sonoro.

El homenaje buscará reconocer precisamente esa tarea silenciosa y constante: la de un investigador apasionado, un divulgador incansable y un protagonista fundamental de la vida cultural salteña. Será también una oportunidad para agradecer a quien hizo de la música un puente hacia los demás y continúa compartiendo, con generosidad y entusiasmo, un invaluable tesoro de conocimiento y memoria.

Raíces

En los últimos años, la Secretaría de Cultura impulsó una serie de homenajes destinados a reconocer a artistas y referentes que forman parte del patrimonio cultural de la provincia. Las celebraciones por los centenarios de Eduardo Falú y Ernesto Cabezas; los reconocimientos a Teuco Castilla, Melania Pérez, Tono Vaca y Daniel Toro; y los tributos a Chango Nieto, Miro Barraza, Severo Báez, Niebla y la editorial Tumparenda forman parte de una política de puesta en valor de figuras y expresiones que dejaron una huella profunda en la identidad salteña.

En esa línea, el homenaje a Peter Terey busca destacar a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyeron a preservar, difundir y enriquecer la memoria cultural de la provincia.