"El tango nos espera": la vigencia de Gardel a nueve décadas de su muerte

Cada 24 de junio, la figura de Carlos Gardel vuelve a ocupar un lugar central en la memoria cultural argentina. A 91 años de su muerte en el trágico accidente aéreo de Medellín, por Aries, Ricardo "Tango" López, periodista y difusor radial cultural del tango, sostuvo que la vigencia del género radica en su capacidad de dialogar con cada época.

"El tango está en todo, en la poesía, en la calle. Cuando uno dice 'el que no llora no mama', ahí está Discépolo. Cuando habla del 'sueño del pibe', ahí está el tango. Está en Borges, en Cortázar, en Charly García y en Spinetta. Está en nuestra manera de hablar y de mirar la vida", afirmó.

Lejos de ser una expresión anclada en el pasado, López considera que el tango sigue encontrando nuevas generaciones dispuestas a descubrirlo. En parte, explica, gracias al baile.

"El baile ha sido una llamita importante para atraer a los jóvenes. El tango tiene algo muy especial con la caminata, el abrazo, esa conexión tan fuerte que se genera entre quienes bailan. Hay algo profundamente humano en eso", señaló.

Sin embargo, para él, la verdadera puerta de entrada está en las letras donde se encuentran “historias, emociones, nostalgias y preguntas que siguen siendo actuales".

"Hoy existen tangos que hablan de violencia de género, de diversidad, de pobreza, de los cartoneros o de las problemáticas sociales actuales. El tango siempre fue un termómetro de lo que pasa en la sociedad", sostuvo.

Finalmente, y en contexto mundialista, “Tango” López recordó una curiosa anécdota que vincula al cantante con fútbol. "En 1930, durante la primera Copa del Mundo en Uruguay, Gardel fue a la concentración de la Selección Argentina y estuvo dos horas cantándoles tangos a los jugadores. Mucho antes de las canciones oficiales o Shakira, Gardel ya acompañaba a la Selección", contó.