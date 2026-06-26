Con juegos y sorteos, preparan una previa mundialista en la plaza de Bº Boulogne

En la previa del próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial, este sábado 27 de junio se realizará una edición especial del programa "Volvamos a la plaza" con una propuesta recreativa para toda la familia en barrio Boulogne Sur Mer.

La actividad se desarrollará de 16 a 18 en la plaza ubicada sobre calle Alem, entre Vallese y Carlos Xamena, en la zona sudeste de la ciudad, y estará ambientada con temática mundialista para acompañar el entusiasmo de los hinchas argentinos.

Como en cada edición del programa, habrá juegos tipo kermés, música, sorteos, merienda, patio matero y distintas actividades recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

El subsecretario de Inclusión Social, Pablo Linares, invitó a los vecinos a sumarse a la jornada y vivir el clima mundialista en comunidad.

"Queremos alentar a la Selección Argentina, nos queremos ilusionar con todos los vecinos. Quienes deseen ir pintados o con la camiseta serán muy bienvenidos", expresó.

La propuesta es gratuita y busca generar un espacio de encuentro para las familias antes del partido de la Albiceleste, combinando actividades recreativas con el espíritu futbolero que acompaña al Mundial.