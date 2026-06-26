París restringe el alcohol en la vía pública ante la saturación hospitalaria por la ola de calor

El jefe de policía de París advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa están cerca de la “saturación” y anunció la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes para evitar cuadros de deshidratación en medio de una ola de calor que causó más de 200 muertos en España.

“Publicaré un decreto esta noche que prohibirá el consumo de alcohol en público a partir del mediodía de mañana. Como saben, beber alcohol bajo el sol abrasador puede tener un efecto devastador”, declaró el jefe de la policía de París, Patrice Faure, a BFM TV.

El funcionario añadió: “Estamos llegando a una ‘saturación’ de los centros hospitalarios”. Además, advirtió que el número de ingresos “no cesa de aumentar” en el sistema sanaitario.

Veto al consumo de alcohol

Faure mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que veta el consumo de alcohol en París en la vía pública a partir del mediodía del viernes y la prohibición de la venta para llevar a partir de las 18:00 locales.

“Esta prohibición no se aplica a las zonas del espacio público ocupadas habitualmente por restaurantes y establecimientos de bebidas que cuenten con las autorizaciones necesarias”, precisó la Prefectura de Policía.

El decreto estipula la prohibición de consumo en la calle desde las 12:00 del viernes hasta las 07:00 del día siguiente.

Después, también regirá un veto desde el mediodía del sábado hasta el domingo a las 07:00.

Unos 200 muertos en España

Más de 100 millones de personas en Europa soportan este jueves temperaturas superiores a los 35 ºC en medio de una larga y mortífera ola de calor que, según un instituto científico de España, causó más de 200 muertes en ese país.

La canícula dejó récords de temperaturas en varios países para un mes de junio. Francia vivió sus dos noches más calurosas jamás registradas y su capital, París, decidió abrir los parques toda la noche para ofrecer un espacio verde a sus sofocados habitantes.

El alcalde parisino, Emmanuel Grégoire, informó el jueves de un “aumento de la mortalidad” en la ciudad, donde los termómetros superaron el miércoles los 40 °C por cuarta vez en 150 años.

El Ministerio de Salud reportó 25 paros cardíacos en 24 horas, frente a los 10 que ocurren habitualmente.

Además, el país lamentó decenas de muertos por ahogamientos de personas que se refrescaban en zonas no habilitadas para el baño o sin vigilancia, además de tres niños fallecidos dentro de vehículos.

Con información de AFP