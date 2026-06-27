Mundial 2026: Colombia y Portugal se miden cara a cara por el liderazgo del Grupo K

Colombia y Portugal se enfrentan a las 20:30 por el liderazgo del Grupo K del Mundial. Al equipo de James le alcanza con un empate ante Ronaldo.
Deportes27/06/2026

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Las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentarán esta noche en el Miami Stadium por la 3° y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 20:30, hora de nuestro país, y será clave para definir las posiciones de la zona de cara a los cruces de dieciseisavos de final. 

El combinado sudamericano, dirigido por Néstor Lorenzo, llega como líder absoluto del grupo con 6 puntos tras ganar sus 2 primeros partidos, por lo que un empate le alcanzará para asegurarse el primer lugar.

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Por su parte, el seleccionado portugués que conduce Roberto Martínez llega con 4 unidades en la tabla, motivado tras golear por 5 a 0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo. Los europeos están obligados a sumar de a 3 si quieren arrebatarle la punta a los cafeteros.

El partido contará con el arbitraje internacional y las figuras de Luis Díaz y James Rodríguez por el lado colombiano, frente a estrellas de la talla de Bruno Fernandes y João Félix en el bando luso, en una transmisión exclusiva de la señal DSports

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