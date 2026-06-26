Messi será suplente en el partido ante Jordania
Tras el entrenamiento en Kansas, la Selección argentina llegó al hotel en Dallas donde se hospedará a la espera del partido de este sábado ante Jordania y fue recibida por una multitud de hinchas.
En conferencia de prensa, el DT argentino, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán argentino no será parte del once titular: Leo va a ir al banco", dijo.
"Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar. Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, que cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Como entrenador, apenas tenga la oportunidad de darles minutos, lo hago", expresó.
Respecto al funcionamiento del equipo, Scaloni señaló que "el anhelo es que el equipo juegue de la misma manera; sé que son diferentes a nombres, pero intentamos jugar de la misma manera".
"Estamos viendo diferentes maneras de jugar y al final todas tienen resultados. El que ataca con el balón, caso España, caso nuestro; el equipo que sale de contra, el equipo que se hace fuerte defensivamente. Vimos ayer a Australia-Paraguay. Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar", agregó.
Consultado sobre su experiencia previa en cada partido, Scaloni contó que -como muchos- cumple cábalas y cómo disfruta cada gol, especialmente los de Messi.
"Como cábala, entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. En los goles los festejo a mi manera; internamente estoy contento. Lo que hago en el momento lo siento así, pero sí que estoy contento. Pero a veces ves cosas que no son normales, como los goles del equipo o los goles de Leo, y te quedas pensando: "Esto no puede estar pasando". Te sientas en el banco de suplentes, tomas un poquito de agua y lo masticas mejor. Pero lo festejo a mi manera", relató.