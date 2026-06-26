Messi será suplente en el partido ante Jordania

Tras el entrenamiento en Kansas, la Selección argentina llegó al hotel en Dallas donde se hospedará a la espera del partido de este sábado ante Jordania y fue recibida por una multitud de hinchas.

En conferencia de prensa, el DT argentino, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán argentino no será parte del once titular: Leo va a ir al banco", dijo.

"Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar. Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, que cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Como entrenador, apenas tenga la oportunidad de darles minutos, lo hago", expresó.

Respecto al funcionamiento del equipo, Scaloni señaló que "el anhelo es que el equipo juegue de la misma manera; sé que son diferentes a nombres, pero intentamos jugar de la misma manera".