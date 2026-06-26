Francia envía 85 socorristas a Venezuela

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves el envío inmediato a Venezuela de un equipo de 85 socorristas especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras el potente doble terremoto que sacudió a ese país latinoamericano.

Macron mantuvo comunicación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano y manifestó la disposición francesa, junto a sus socios europeos, a prestar ayuda, según publicó en la red social X, informó RFI y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

“Un equipo de rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas será desplegado de inmediato”, agregó el mandatario.

El vocero de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux, indicó en rueda de prensa que los rescatistas estaban listos para partir este jueves.

Confavreux también señaló que la embajada de Francia en Caracas resultó dañada por el sismo y que por el momento no tienen conocimiento de víctimas francesas.

Estados Unidos y numerosos países del mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela después de que dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaran al menos 164 muertos y casi un millar de heridos.