Toyos: “A los jubilados que hacen juicio les conviene vivir en Salta”

La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba, por Aries, destacó el rol de la Justicia Federal de Salta en materia previsional y aseguró que la provincia se convirtió en una de las jurisdicciones más favorables del país para los jubilados que reclaman judicialmente.

“Los que hacen juicio les conviene vivir en Salta porque cobran un 80% más que los jueces de CABA”, afirmó la especialista.

Toyos sostuvo que, durante las jornadas previsionales que se realizan en la provincia, distintos abogados del país reconocieron el camino recorrido por la jurisdicción salteña en defensa de los derechos de los jubilados.

“Hoy Salta es la mejor del país respecto a los criterios que fueron sentando y los derechos que se han logrado proteger”, señaló.

Entre los puntos destacados, mencionó el reajuste de la Prestación Básica Universal con el índice ISBIC, que según explicó favorece más al jubilado por estar vinculado a las remuneraciones.

También remarcó que en Salta se admitieron planteos contra topes de haberes máximos y la posibilidad de utilizar la vía del amparo en reclamos previsionales, algo que —según advirtió— no ocurre en todas las jurisdicciones.

La abogada también cuestionó la movilidad jubilatoria fijada por decreto y sostuvo que el índice IPC resulta discutible para medir la pérdida real del poder adquisitivo.

“Es un índice cuestionado hasta por el Fondo Monetario Internacional y sobre todo por todos nosotros, que vamos al súper y vemos que la inflación no es el 1% o el 2% que nos quieren hacer creer”, expresó.

Toyos concluyó que, al comparar el recorrido de Salta con otras jurisdicciones, el balance para los jubilados salteños resulta favorable. “Nos llenamos de orgullo”, completó.